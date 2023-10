El Gobierno regional destaca los casi 1.800 profesionales formados en la Facultad de Ciencias del Deporte de la UCLM

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, ha destacado que “esta facultad nació con la visión de convertirse en un faro de conocimiento y excelencia en el mundo del deporte, y hoy, podemos afirmar con orgullo que hemos alcanzado y superado esa visión y prueba de ello es que el deporte aporta más de un tres por ciento al PIB, generando cerca de medio millón de empleos”.

Toledo 7 de octubre de 2023. El Gobierno regional ha destacado los casi 1.800 profesionales formados en los 25 años de vida de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla–La Mancha.



La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, ha asistido al XXV aniversario de dicha facultad donde ha estado acompañada por el rector de la UCLM, Julián Garde.



Mar Torrecilla ha destacado que “esta facultad nació con la visión de convertirse en un faro de conocimiento y excelencia en el mundo del deporte, y hoy, podemos afirmar con orgullo que hemos alcanzado y superado esa visión y prueba de ello es que el deporte aporta más de un tres por ciento al PIB, generando cerca de medio millón de empleos. Ahí se ve lo importante que es la actividad deportiva y la Facultad de Ciencias del Deporte en su papel de formar a nuestros jóvenes”.



En este sentido, la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación ha asegurado que “el deporte no es solo una actividad recreativa, sino un sector económico sólido que abarca una amplia gama de áreas. La diversidad de sectores relacionados con el deporte no solo crea oportunidades económicas, sino que también impulsa la innovación y la investigación en campos como la medicina deportiva, la tecnología aplicada al deporte y la gestión deportiva”.



Para Torrecilla el hecho de que el deporte genere cerca de medio millón de empleos en nuestro país “es un testimonio de su capacidad para proporcionar oportunidades laborales significativas por ello la Facultad de Ciencias del Deporte de nuestra universidad desempeña un papel fundamental en la preparación y capacitación de jóvenes talentos que aspiran a contribuir a este próspero sector”, ha dicho.



Durante su intervención, Mar Torrecilla ha señalado que “el deporte no solo crea riqueza, sino que también fomenta la cohesión social, promueve valores como el trabajo en equipo y la disciplina, y mejora la calidad de vida de las personas a través de la actividad física”.



Y es que, tal y como ha subrayado la viceconsejera del área, “el apoyo del Gobierno de García–Page a la universidad y a esta facultad es claro pues tenemos que seguir formando a líderes en el campo de las ciencias del deporte, realizando investigaciones innovadoras y promoviendo un estilo de vida activo y saludable en nuestra comunidad y más allá”.





