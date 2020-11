Estrada: "Que la población esté tranquila porque va a haber vacuna para todos"

Las mascarillas, los test, las vacunas... todo pasa por unos profesionales a los que se les ha denominado “los sanitarios olvidados” a pesar del importante papel que han desarrollado especialmente durante los peores momentos del confinamiento. Son los farmacéuticos.

Para conocer cómo ha sido su trabajo desde que comenzó la pandemia, COPE se ha acercado a COFARTA, la Cooperativa Farmacéutica que abastece a farmacias de las provincias de Toledo, Ávila, Cáceres, Madrid, Guadalajara y Ciudad Real.

Su presidente es Paulino Estrada.

En enero, febrero pero sobre todo en marzo, abril y mayo se enfrentaron al gran problema de la falta de mascarillas. “Nosotros, desde el principio, hicimos todo lo posible para que estuviesen en el canal de distribución farmacéutica. ¿Qué pasaba? Pues que a nivel estatal no tenían ni idea de lo que se traían entre manos y empezaron a intervenir mascarillas en los aeropuertos, de tal forma que no llegaban a las empresas distribuidoras para después suministrar a las farmacias. Nosotros teníamos que pagar las mascarillas cuando se hacía el pedido, antes de recibirlas. Como el gobierno tenía problemas, pues la solución era intervenir a grandes distribuidoras. Conozco el caso de una que le intervinieron desde el aeropuerto de Madrid a sus almacenes, que son 3 km, dos o tres camiones de mascarillas que venían de China”.

Estrada comenta que ahora las mascarillas han bajado de precio “pero nosotros tuvimos que soportar el precio de la mascarilla quirúrgica, que ahora cuentan con una reducción del IVA, un impuesto que paga el consumidor final, el paciente. Pero la reducción sólo afecta a este tipo. Las quirúrgicas lo que hacen es no transmitir el virus, si el que la lleva está afectado, pero, sin duda, la mejor es la FFP2, y todas esas higiénicas, de lavados, me parece que, de verdad, como farmacéutico en ejercicio y presidente de una cooperativa creo que no las debo recomendar”.

LOS TEST EN FARMACIAS

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid ha pedido que se pueden hacer test de Covid-19 en las farmacias, algo a lo que se oponen los sindicatos de enfermería. En COFARTA consideran que igual que se hace con los medicamentos o las vacunas de la gripe, llegará un día en que también se harán los test y se pondrán las vacunas contra el coronavirus.

“Los test en las farmacias tendrán que hacerse sí o sí necesariamente -añade Estrada- hay 22.500 farmacias en España, una red capilar impresionante donde todo paciente tiene a menos de 250 metros una oficina de farmacia en la que, lo mismo que va a pedir un analgésico, tendrá que ir a realizarse el test. Van a llegar los test individuales que el paciente va a poder elegir entre realizarlo en la farmacia o en su casa. Eso va a llegar quiera o no quiera Simón”.

FERNANDO SIMÓN

Precisamente con respecto a Fernando Simón Soria, médico epidemiólogo español, director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el presidente de COFARTA nos da su opinión: “Decir que sólo tendríamos uno o dos casos de Covid-19, como mucho, fue una previsión muy desacertada. Imagina lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Va siempre a remolque. Pero es epidemiólogo, no es bioquímico, ni microbiólogo, ni clínico. Entonces es muy difícil hacer una buena coordinación”.

“Ahora se va haciendo caso de la Comunidad de Madrid que ha sido ejemplar y lo está haciendo de forma ejemplar. Sufrió mucho al principio porque hay mucha política en esto y como es un gobierno distinto al gobierno de España pues tiene problemas. Pero ahora están copiando ya lo que va indicando. Madrid, Cataluña y Murcia están abanderando la situación en la actualidad”.

Además añade que, con respecto a los test en farmacias, la Comunidad de Madrid “lo está luchando, es vanguardista en esta cuestión. Los del País Vasco no lo piden pero se van a Francia a hacerse la prueba por 25 euros. Ahora mismo están autorizados dos laboratorios para poder ya distribuir y dispensar para que los propios pacientes se puedan llevar de su farmacia el test de anticuerpos. Y el de antígenos también”.

Estrada está convencido de que se podrán hacer en las farmacias dentro de poco porque “nosotros los farmacéuticos estamos totalmente capacitados. Otra cosa son los espacios que tengan las farmacias, pero eso también se puede regularizar. Tarde o temprano se tendrán que hacer y además masivos, al 70% de la población. Igual que el 70% se tiene que vacunar. China lo está haciendo y lo está controlando. Las farmacias quieren hacerlo y están preparadas”.

VACUNAS anti Covid-19

Con respecto a las vacunas, el Presidente de la farmacéutica asegura que “hay 150 laboratorios en el mundo que están tratando de disponer de una vacuna. 7, 8 ó 9, que son más vanguardistas están mucho más avanzados. Pfyzer, AstraZeneca o Moderna están más avanzadas pero incluso en España Rovi puede montar en su fábrica de San Sebastián de los Reyes, no producir pero si envasar. Un dato muy importante es que un medicamento desde que empieza su elaboración y estudio hasta que sale al arsenal terapéutico, hasta que un paciente lo puede tener dispensado, cuesta 130 millones de euros. Pues imaginaos las vacunas. Por ello, no hay que criticar a las multinacionales porque prácticamente todo lo que se ha hecho, en esta investigación de la vacuna, ha sido con capital privado”.

Paulino Estrada defiende el papel de la industria farmacéutica “a la que miramos como si solo fuera a ganar dinero y esto no es así hay mucha inversión”. La industria farmacéutica invirtió en España 1.200 millones de euros en el año 2019.

Con respecto al plan de vacunación presentado por el gobierno “no sé si es muy realista pero lo primero que hay que tener son vacunas. No quiero ser pesimista. Efectivamente, está bien el protocolo que prioriza a los mayores, al personal que trabaja con ellos, a los sanitarios de primera línea, después a los sanitarios, imagino que incluidos los farmacéuticos, y así sucesivamente hasta llegar a todos. Tiene que llegar al 70 % de la población para conseguir inmunidad. Hay que hacerlo se quiera o no se quiera. Los laboratorios son solventes. Pfyzer es el laboratorio número 1 . La población que esté tranquila porque van a llegar aunque asuste lo que se ha dicho del mantenimiento en frío. Va a haber para todos, seguro. El envío de medicamentos, como en el caso de las vacunas, lleva sensores de temperatura y de ubicación para que no haya robos ni nada parecido. A la distribución no la tengo miedo porque estamos perfectamente preparados para llevarla donde haya que llevarla”.

En la distribución, “el ejército puede echar una mano con sus aviones A400M que ya tuvieron ocasión de traer Epis de China, con urgencia, esos están preparados para poder traer lo que se necesite en tiempo récord. Defensa ya tiene preparados dos ultracongeladores bárbaros. Hay que pedir al gobierno que acepte el plan de Madrid y que sí se podría implantar en Cataluña, en Murcia y en otras muchas más comunidades. Yo se lo dije a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 'no pidas permiso y hazlo'. Así se hizo en Galicia”.