Le dan un golpe a su coche en Toledo y no se cree la nota que le deja el culpable del incidente: "Es real"

Seguro que conoces o incluso has vivido en propia persona alguna situación en la que un usuario se encuentra su vehículo con un golpe, con ciertos daños provocados por otro coche, pero el conductor no ha dejado sus datos de contacto. Un ejemplo es lo que le sucede a esta joven que denuncia la experiencia que vivió en Toledo.

Es la pesadilla de cualquier conductor, pero también una situación común. Su resolución depende de varios factores, como el tipo de seguro contratado y el lugar del estacionamiento. En cualquier caso, es esencial no cambiar el coche de lugar. La ubicación puede ser crucial para la resolución.

Pregunta a las personas cercanas si vieron algo y verifica si hay cámaras de seguridad en el área que pudieran haber grabado el incidente. Los testigos o las grabaciones pueden ser clave para identificar al responsable. De todas formas, informa a tu compañía de seguros sobre el incidente.

No tendría por qué pasar, pero pasa: hay veces que vamos a recoger nuestro coche aparcado y nos encontramos con que alguien le ha dado un golpe o ha arañado la carrocería y no ha dejado tan siquiera sus datos para que podamos ponernos en contacto. ¿Qué podemos hacer?

Un golpe

Una de las dudas más frecuentes por parte de los conductores es acerca de si, al no encontrar el responsable, la reparación corre por cuenta propia. En cuanto a esto, si el seguro que se tiene contratado no incluye la cobertura de daños propios y el vehículo se encuentra estacionado en la calle y no en un estacionamiento, sí, habrá que asumir la reparación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esto no sucede si el seguro es a todo riesgo, ya que será la compañía aseguradora la que se haga cargo de reparar los daños que ha sufrido el coche. Y la tercera posibilidad, seguro por franquicia, será tan simple como abonar el importe pactado en el contrato que corresponde a cada parte.

Se puede llamar a la policía para informar de lo sucedido y que sean ellos los que se encarguen de localizar al responsable de los daños del coche, aunque esta búsqueda no siempre tiene éxito. Además, si hemos sufrido daños personales recibiendo el golpe estando nosotros dentro del vehículo, la indemnización la pagará el Consorcio de Compensación de Seguros.

De cualquier manera, si nos encontramos ante una situación así, no está todo perdido y debemos actuar con celeridad y prontitud. Tomar toda serie de fotos y vídeos en los que se aprecien bien los detalles de los daños, del entorno y de los restos de todos los vehículos implicados es esencial.

La nota que le deja

El civismo nos dice que, en una situación así, el infractor debe dejar una nota al conductor que ha recibido el golpe con sus datos para ponerse en contacto y dar parte a los seguros. Pero esto no siempre sucede. Hay quien hace un escrito, pero en esas letras no encontrarás nada útil, como le sucede a esta joven en Toledo.

Esta situación es mucho más común de lo que debería, y en ocasiones el resultado es que la víctima debe hacerse cargo de los daños de su propio coche si quiere repararlo. Pero da mucha rabia encontrarse a personas como la responsable de la nota que enseña la víctima de un golpe en su coche.