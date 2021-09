El municipio de Consuegra acoge estos días una exposición muy singular de “arte en la calle”.

Se trata de un nuevo trabajo del artista Juan Sánchez Borox, natural de Los Yébenes que quiere con ello “salir a buscar al espectador” con piezas y creaciones (como se puede ver en la galería fotográfica de portada) distribuidas por diferentes puntos del municipio.

En declaraciones a COPE, nos cuenta que lo que “trata es de visibilizar la importancia que el arte tiene para todos como fuente de crecimiento intelectual y como medio de expresión de nuestras emociones”.

No siempre el público acude a las salas de exposición, menos aún durante esta pandemia. Eso hace que “en ocasiones el arte no es todo lo visible que desearíamos debido a que por norma general suele estar ubicado en salas y galerías por lo que el gran público no está en contacto directo con el mismo. Partiendo de este punto de vista, lo que pretendemos es que sea el arte el que salga a buscar al espectador, ubicándose en sus espacios cotidianos para que sea un arte cercano, vivo y con ese toque de frescura que muchas veces es necesario para atraer a la gran mayoría de la sociedad”.

Con propuestas llenas de color, el autor nos cuenta que “el arte es el gran protagonista en estas obras. Fluye de la naturaleza, se deforma para atraer la atención, toma forma humana y te invita a formar parte de ese juego comunicativo que tanto necesitamos como consumidores de imágenes y estímulos visuales”.

Una exposición muy recomendable.