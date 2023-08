Castilla-La Mancha participará en el Simposio Internacional de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados

El comité organizador de este encuentro ha seleccionado la comunicación presentada por los miembros del BSPO–Host Regional de Castilla–La Mancha titulada 'Liderando el cambio como estrategia regional para mejorar la calidad de los cuidados de enfermería?.



Toledo, 22 de agosto de 2023.– El Servicio de Salud de Castilla–La Mancha va a participar en el Simposio Internacional de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados que se va a celebrar del 20 a 22 de septiembre en Toronto (Canadá) bajo el lema 'Celebrando nuestro compromiso global con las culturas basadas en la evidencia?.



El comité organizador de este encuentro ha seleccionado la comunicación presentada por los miembros del BSPO–Host Regional de Castilla–La Mancha titulada 'Liderando el cambio como estrategia regional para mejorar la calidad de los cuidados de enfermería?. Además, la Gerencia de Atención Integrada de Albacete expondrá otra comunicación sobre el impacto de la implantación de Guías de Buenas Prácticas durante once años.



Desde el año 2021, la Consejería de Sanidad, de la mano de la Dirección General de Cuidados y Calidad, viene liderando el cambio hacia la excelencia en los cuidados en toda la Comunidad Autónoma con la creación del BPSO–Host Regional, dentro del marco del Programa de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (CCEC) o Programa Best Practice Spotlight Organization (BPSO), como se le conoce de manera internacional.



El objetivo de este programa es implantar recomendaciones basadas en la evidencia científica incluidas en las Guías de Buenas Prácticas desarrolladas por la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO, por sus siglas en inglés) y evaluar su impacto en la mejora de la calidad de los cuidados y en los resultados de salud de los usuarios.



Las Guías de Buenas Prácticas son herramientas que proporcionan directrices y recomendaciones basadas en la evidencia para ayudar a los profesionales y también a los usuarios en la toma de decisiones, con el fin de mejorar los cuidados, enriquecer la práctica profesional y obtener mejores resultados en salud.



Los miembros del Host Regional expondrán la comunicación titulada 'BPSO–Host Regional de Castilla–La Mancha (España): Liderando el cambio como estrategia regional para mejorar la calidad de los cuidados de enfermería?, enfocada en uno de los cuatro temas centrales “Liderando el cambio” (Leading Change) que tendrá este Simposio internacional.



En este encuentro se dan cita todos los profesionales de los Host Regionales y de los Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados a los que se les han aceptado las comunicaciones, tras pasar la exhaustiva evaluación del comité científico del simposio.



Liderazgo



El BPSO–Host Regional de Castilla–La Mancha defenderá su liderazgo hacia el cambio gracias a que ha logrado replicar la coordinación del Programa BPSO® en la región (réplica del programa internacional y nacional), con estructuras de liderazgo central y un alto nivel de visibilidad pública (creación de espacio en la web de Sanidad–Castilla–La Mancha e intranet del SESCAM, creación de redes sociales propias y email corporativo para difusión, así como visibilización en medios de comunicación).



Además, proporciona formación y asesoramiento continuo sobre implantación y evaluación de guías de buenas prácticas y cuenta con líderes emergentes (formados por el Host Regional), capacitados en la implantación de recomendaciones basadas en la evidencia, con competencias para expandir la cultura de práctica clínica basada en evidencia en su gerencia.



Por otra parte, se ha propiciado la existencia de redes de profesionales que comparten conocimientos, experiencias y recursos materiales, principalmente entre todas las gerencias del SESCAM, con profesionales de otras instituciones nacionales y, por supuesto, a nivel mundial, existiendo una identidad colectiva (con el Programa BPSO y con las buenas prácticas en cuidados de salud) para llevar a cabo el uso de la práctica basada en la evidencia científica más actual.



Asimismo, se están realizando cambios en la historia clínica para que, a nivel regional, los profesionales sanitarios dispongan de las herramientas necesarias para ayudarles en la toma de decisiones, favorecer la unificación de criterios clínicos, dejar constancia del trabajo realizado y mejorar la continuidad de los cuidados en los distintos ámbitos asistenciales.



El Host–Regional se está certificando con la ISO 9001:2015, norma sobre gestión de la calidad con mayor reconocimiento en todo el mundo.



En este programa están participando actualmente las gerencias de Atención Integrada de Albacete, Alcázar de San Juan, Cuenca y Guadalajara y se sigue trabajando para que en la próxima convocatoria sean seleccionadas para este programa todas las gerencias que están comprometidas con la excelencia en cuidados.



Por otro lado, la Gerencia de Atención Integrada de Albacete también expondrá otra comunicación en el mismo simposio con el tema central de “Resultados”, con el título “El impacto de la implantación de Guías de Buenas Prácticas clínicas en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete (España): estudio pre–post durante once años”.



En él se presentarán resultados de las guías de Prevención de Caídas, Valoración y Manejo del Dolor y Lactancia Materna.





