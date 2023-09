De una caída a los 18 años y quedarse parapléjico a correr el Dakar conduciendo un camión

Albert Llovera se quedó parapléjico con 18 años al participar en la Copa de Europa de esquí que se disputaba en Sarajevo. La tragedia sucedió al descender a toda velocidad con niebla y un juez que se cruzó en el final de la competición. El parte de lesiones fue enorme y se vio obligado a quedarse en una silla de ruedas de por vida, pero la palabra límite no existe para Albert y todos deberíamos aprender de su espíritu de superación. Le dieron 20 años de vida, pero continúa realizando todo tipo de actividades.

Su pasión competitiva y su vitalidad lo llevaron al automovilismo, donde cuenta con una dilatada carrera. Este será su octavo Dakar, un tren al que ha logrado subirse de nuevo por su capacidad de lucha. Siempre jovial, asiduo a conferencias y charlas de motivación con su propia vida y filosofía como vehículo de comunicación. Hoy ha querido apoyar y motivar a todas las personas que se encuentran en una situación similar a la suya en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.





Albert Llovera en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

En el acto se ha dirigido a las personas que acaband e tener un accidente y se están acostumbrando a la nueva vida que les espera: "El calvario es nuestro pero lo pasan nuestras familias. No podemos pagarlo con ellos, tenemos el mejor regalo del mundo, y se llama vida". Y ha contado su historia, es el cuarto de cuatro hermanos: "Muy estudiosos todos, menos yo, que siempre he querido ser deportista". "Eso no lo entendían mis padres".

Y es que para Albert, no hay obstáculo que se le interponga en una carrera que le apasiona, la del deporte y la de la vida.

