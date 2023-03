La Tubería a la Llanura Manchega garantizará agua para beber, pero también para las empresas que quieran invertir en la región

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que “el futuro de la comarca de La Mancha, en la que viven uno de cada tres castellanomanchegos, depende de que se ponga en marcha esta infraestructura”.

Martínez Arroyo ha indicado que, “gracias a la inversión que estamos haciendo en materia de agua, vamos a garantizar el abastecimiento en todo nuestro territorio”, también en los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, que han tenido que abastecerse con cisternas.

Villarrobledo (Albacete), 20 de marzo de 2023.– El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que ha defendido que la comarca de La Mancha disponga de agua para beber, pero también para continuar con su desarrollo económico, ha asegurado que, “con lo que hoy hemos firmado, garantizamos el agua para todos los que quieran invertir en Villarrobledo”.



En este sentido, Martínez Arroyo ha dicho que “ya no va a haber empresas que vengan a preguntar si hay garantía de agua, qué calidad tiene o si la podrán utilizar en el proceso de elaboración de sus productos agroalimentarios” y ha remarcado que “el futuro de la comarca de La Mancha, en la que viven uno de cada tres castellanomanchegos, depende de que se ponga en marcha esta infraestructura”.



El consejero ha valorado que, el agua que va a abastecer a La Mancha, “no es un agua cualquiera, es la mejor de España”, gracias a una importante inversión que va a hacer Infraestructuras del Agua de Castilla–La Mancha en una planta de osmosis, que estará lista en 2024.



Martínez Arroyo ha hecho estas declaraciones tras suscribir con el Ayuntamiento de Villarrobledo el convenio de adhesión al primer ramal de la Tubería a la Llanura Manchega, el nororiental, que permitirá acceder a agua superficial de calidad y en cantidad suficiente a los vecinos de este municipio, y de otros 14. Cerca de 100.000 habitantes de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, se verán beneficiados a partir del próximo 29 de marzo, cuando el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, inaugure en Saelices (Cuenca) la planta potabilizadora.



Villarrobledo es el municipio más grande de los 15 que se van a abastecer a través de este primer ramal, por lo que el consejero ha estimado que “sin Villarrobledo no hubiéramos podido poner en marcha una infraestructura cambiará el futuro”. De hecho, muy pronto “habrá agua de calidad para todo, se abrirá el grifo y se podrá beber; y eso hoy no sucede”, ha destacado durante su intervención.



Martínez Arroyo ha recordado que el presidente García–Page “tenía el empeño de que se pusiera en marcha en esta legislatura”, un compromiso que se va a cumplir, después de una obra en la que se invirtieron 350 millones de euros que han estado “enterrados” durante años.



La infraestructura, además, tiene futuro, pues ya hay municipios que han pedido adherirse, como La Roda o Tarancón. “Se dan cuenta de que el futuro pasa por engancharse a la Tubería a la Llanura Manchega”, ha afirmado el consejero.



Agua para todos los castellanomanchegos



El responsable de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha manifestado que esta infraestructura es parte de la inversión que se está haciendo en materia de agua, para garantizar el suministro de calidad en cantidad suficiente en todo el territorio regional.



“Me quiero acordar hoy, de manera especial, de los habitantes de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, en Cuenca y Guadalajara, también en nuestra tierra, en Castilla–La Mancha. Gracias a ellos también se va a beber agua de calidad en Villarrobledo”, ha dicho Martínez Arroyo.



El consejero ha puesto en valor las inversiones por valor de 40 millones de euros que se están ejecutando en esta zona. “Estamos invirtiendo, porque hasta ahora había municipios que bebían de cisternas”, ha apuntado.



Para Martínez Arroyo, gracias a todo el trabajo que está desarrollando el Gobierno regional, habrá “agua para vivir, para beber y para el desarrollo”, poniendo en relieve que es “un agua que viene de nuestra tierra y se queda en nuestra tierra, que ayuda a que aquí se construya cada día Castilla–La Mancha, con un sector agroalimentario tan potente como el nuestro”, que ya supone cerca del 18 por ciento del PIB de la región.



Al acto de firma han asistido, además del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y el alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, el director–gerente de la Agencia del Agua, José Manuel Martín Aparicio; la directora de Infraestructuras del Agua de Castilla–La Mancha, Silvia Díaz del Fresno; así como el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Sáez.





