La semana próxima se publica el Decreto que flexibilizará las normas para cumplir los requisitos de acceso a las ayudas del sector agroalimentario

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha trasladado hoy que el Gobierno de Castilla–La Mancha, en consonancia con las organizaciones agrarias de la región, ha decidido que los 193,5 millones de fondos extraordinarios del Gobierno nacional se destinen prioritariamente a la ganadería de carne.

Según ha detallado Martínez Arroyo, Castilla–La Mancha “se ha adelantado a las ayudas nacionales” y ya ha puesto a disposición del sector 1,4 millones de euros que llegarán este mes a los ganaderos de vacuno de leche. También se ha resuelto ya la ayuda a la ganadería de extensivo con seis millones de euros para 700 ganaderos, donde se incluye el ganado de lidia, y ha habido apoyos al ovino y caprino de aptitud cárnica.



Toledo, 13 de abril de 2022.– El Decreto aprobado esta semana en Consejo de Gobierno, por el cual se van a flexibilizar las condiciones establecidas en la ejecución de las inversiones de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural, para adaptarlas a las circunstancias de incremento de precios de las materias primas y materiales, así como a las dificultades de abastecimiento por la guerra en Ucrania en Castilla–La Mancha, se publicará la semana que viene.



De esta manera lo ha precisado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha mantenido una reunión esta mañana, dentro de la interlocución permanente que existe con los representantes de las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla–La Mancha.



Este Decreto de flexibilización, que posiciona a Castilla–La Mancha como “la primera región en hacerlo a nivel nacional”, según ha dicho el consejero, beneficiará a quienes tienen presentados o están haciendo proyectos de inversión en la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria y el mundo rural, a través de la diversificación de la actividad económica que hacen los Grupos de Desarrollo Rural y que no pueden hacer frente a los requisitos marcados en las distintas convocatorias por estas circunstancias excepcionales.



De esta forma, van a poder solicitar una modificación del proyecto y que no se les exijan los requisitos de porcentaje mínimos de ejecución de las convocatorias o ampliar de manera indefinida el plazo de ejecución. También, podrán mover las partidas económicas dentro del proyecto sin penalización, entre otros aspectos.



En el encuentro mantenido hoy se han abordado también otras cuestiones de interés y urgencia, como las decisiones adoptadas en Bruselas y a nivel nacional con las comunidades autónomas por la situación económica actual.



Fondos extraordinarios nacionales, para la ganadería de carne



En cuanto a recursos económicos, Martínez Arroyo ha resaltado que se han movilizado 362 millones euros para el sector agrario nacional. De esta cuantía, 63,5 millones de euros son de fondos europeos y el resto, una aportación extraordinaria del Gobierno de España, “la mayor que se conoce en la historia”, según ha dicho el consejero.



De esta cantidad global, 169 millones de euros tienen como destino la ganadería de leche, que se abonarán antes del 30 de septiembre. Pero existen otros 193,5 millones a nivel nacional para los cuales se busca destino. En este punto, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha sido claro y ha traslado a los medios de comunicación, como ya se hizo previamente al Ministerio de Agricultura, que “desde el Gobierno de Castilla–La Mancha y las organizaciones agrarias de la región, se ha acordado que deben ir al sector ganadero de carne, que es el que peor lo está pasando”.



Castilla–La Mancha se ha adelantado en las ayudas al sector



El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha indicado que “Castilla–La Mancha se ha adelantado en el apoyo a los sectores que lo estaban pasando mal, incluso desde el inicio de la pandemia”.



En este sentido, ha recordado que este mes de abril los ganaderos de vacuno de leche van a cobrar 1,4 millones de euros de ayudas públicas del Gobierno regional, “porque nos anticipamos”.



Además, se ha resuelto la ayuda a la ganadería de extensivo con seis millones de euros para 700 ganaderos, donde se incluye el ganado de lidia, y también ha habido apoyos al ovino y caprino de aptitud cárnica.



Así, ha indicado a los medios de comunicación hoy, que cuando el otro día el ministro de Agricultura dijo que las comunidades autónomas tenían que aportar fondos al sector, “no se refería a nosotros, sino a las otras comunidades autónomas que no han hecho el trabajo previamente”; porque “nosotros sí lo hemos hecho”, ha dicho, incluso así se ha trasladado al Ministerio.



De esta manera, ha apuntado que en Castilla–La Mancha “hemos estado con el sector no solo con recursos”, sino con otras medidas como el decreto de flexibilización y también facilitando la llegada de materias primas para la elaboración de piensos con la organización de convoyes, y “eso lo ha hecho el Gobierno de Castilla–La Mancha y hay que recordarlo en este momento” ha remarcado Martínez Arroyo.



Otros asuntos



En relación a otros asuntos analizados hoy, el consejero se ha referido al incremento de porcentaje del anticipo de la PAC que pasará a ser del 70 por ciento a partir del 16 de octubre, según se ha decidido en Bruselas, y el Gobierno de Castilla–La Mancha lo abonará el primer día posible, como se ha hecho en campañas anteriores con el objetivo de que se genere la liquidez necesaria para el sector.



En cuanto a la posibilidad abierta de sembrar la superficie de barbecho que había que dejar de manera obligatoria, Castilla–La Mancha cuenta con 600.000 hectáreas y será la región que más podrá beneficiarse de esta medida, sobre todo, en el cultivo del girasol, ampliando la expectativa de rentabilidad de los agricultores, principalmente en la provincia de Cuenca.



Además, el consejero ha traslado en el encuentro de esta mañana que el Gobierno regional abonará el viernes que viene una ayuda por importe de siete millones de euros a 8.213 agricultores de cultivos proteicos.





