Sector cinegético: el legado de las rehalas, pasión por los perros y la caza

'In extremis' ha sido la aprobación de laLey de Bienestar Animalen el Congreso. Podemos ha cedido y finalmente apoya a su socio de gobierno PSOE en la modificación de este decreto ley.

La norma, propuesta por el Gobierno de coalición ha abierto una brecha entre Unidas Podemos y PSOE, este quería excluir a losperros de cazay otros animales de trabajo de su aplicación, a pesar de que Unidas Podemos consideraba que todos los animales debían gozar de la misma protección. Finalmente PSOE ha conseguido que su socio de gobierno apoye alsector cinegético.

Sector cinegético

Castilla La Manchaen concreto cuenta con este potente sector de la caza que mueve más de600 millones de eurosanuales, más de 13.700 puestos de trabajo directos e indirectos y casi 5.700 terrenos cinegéticos en toda la región.

Rehala

El equipo de perros utilizado para la caza de montería "a la española", compuesta por entre10 y 12 colleras de perrosde distintas razas, dirigidas por un perrero o rehalero.





Ángela Ormeño, es rehalera. Dueña de dos rehalas en Fernán Caballero, un municipio de Ciudad Real. Fue su padre quien fundó'Rehala de Pancho' hace más de 50 años y ahora es ella, desde hace 20 años, quien continua trabajando cada día con mimo y mucho trabajo este legado. Además es presidenta de Atica, la Asociación de Titulares de Cotos, cazadores y actividades afines al sector cinético de Castilla La Mancha. En la provincia de Ciudad Real apenas se cuentan con los dedos de las manos las mujeres rehaleras-perreras que existen.

En la actualidad, la rehala de Ángela cuenta con cerca de90 perros. Trabajan dos personas en ella, y otra es contratada para las salidas a cotos o montes como ayuda auxiliar.

Instalaciones

Desde una zona donde los perros descansan hasta una zona de recreo. Los canes siempre tendrán una zona techada por si las inclemencias del tiempo requieren su resguardo.Bebederoscon agua potable,comederoslimpios, y una limpieza de todas las instalaciones.

Sobre losvehículos especialesque usan, pasan un control por la administración de los servicios veterinarios donde ellos dicen si ese vehículo es adecuado o no para viajar. Ángela nos cuenta que un vehículo tiene que tener entre otras cosas “un suelo especial antideslizante para los viajes, luz interior o ventilación en todo momento”. En el caso de no tener todo en regla, la administración no da la documentación pertinente para que puedas transportar a los perros de caza.

Un legado

Ángela hoy pone voz a muchos de sus compañeros rehaleros, han heredado unaafición, aman el campo y luchan cada día por lastradicionescomo esta, lamontería española, que como su propio nombre indica, solo se da en España.

Esta rehalera asegura que “sería una pena que la rehala desapareciese, y con ello todo lo que conlleva. Sería cargarse la vida de nuestras familias, el legado de cada uno de nosotros. Emotivamente, un duro palo, es el sentir de mis compañeros”.

Unrelevo generacionalque pasará de Ángela a su hija, de 24 años y a quien le gusta la caza. “Con todo el orgullo del mundo” lo dice su madre quien batalla con la gente del campo por de funcionamiento de relevo generacional, en un tiempo complicado pero que no hace cesar la lucha.