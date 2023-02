El sector agroalimentario vuelve a impulsar las exportaciones de Castilla-La Mancha, que han batido récords en el balance de 2022

Castilla–La Mancha ha exportado por valor de más de 10.000 millones de euros, de los que cerca de un tercio corresponden al sector agroalimentario, “con mucha diferencia, el más importante”, ha asegurado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.



La próxima semana se va a publicar en el DOCM la convocatoria de ayudas a la reestructuración de viñedo. Los viticultores dispondrán de un mes de plazo para solicitarlas.

Fuensalida (Toledo), 17 de febrero de 2023.– Castilla–La Mancha ha batido el récord de exportaciones en todos los sectores, con el agroalimentario como líder. La región “jamás había exportado tanto en un año”, ha afirmado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. En datos de 2022, Castilla–La Mancha ha exportado por valor de más de 10.000 millones de euros, de los que cerca de un tercio, 3.200 millones, un once por ciento, más que en 2021, corresponden al sector agroalimentario, “con mucha diferencia, el más importante”.



Durante una visita a la Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad de Fuensalida, el consejero ha puesto como ejemplo de exportaciones el sector del vino, que llega a más de 150 países. “Nadie llega con el nombre de su región a 150 países del mundo con ningún producto, y nosotros lo hacemos con el vino”, ha subrayado.



Francisco Martínez Arroyo ha agradecido a todos los socios y miembros del consejo rector de esta cooperativa, que fue creada en 1964, su labor y su implicación en un proyecto colectivo como “de todos”. Para el consejero, “las cooperativas son las empresas que mejor representan los intereses de una localidad”, ya que en las marcas comerciales está la identidad del pueblo.



En su intervención, ha tendido la mano del Gobierno regional a los socios de esta cooperativa para que ésta modernice sus instalaciones, haciendo inversiones que puedan ser financiadas por el Ejecutivo de Castilla–La Mancha, a través de la línea FOCAL, de la línea específica para vino VINATÏ, que se va a convocar próximamente, y a través del Grupo de Desarrollo Rural de su comarca, Castillos del Medio Tajo.



“Una empresa como ésta tiene que estar haciendo inversiones siempre, porque si nosotros no nos modernizamos, otros lo harán”, ha dicho el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, “para lo que vais a poder contar siempre con el apoyo del Gobierno de Castilla–La Mancha”. La última, la instalación de placas solares, en lo que supone una “apuesta por la eficiencia energética, que hace que la cooperativa sea autosuficiente, un modelo eficiente y sostenible que redunda en beneficio de todos los socios, por el ahorro en la factura energética” y con el que también se ha comprometido el Ayuntamiento de la localidad, otorgando una exención en el IBI durante los próximos cinco años.



Francisco Martínez Arroyo también se ha puesto a disposición para que las dos cooperativas agroalimentarias de Fuensalida puedan unirse e integrarse comercialmente. “Juntos somos más fuertes”, ha defendido el consejero ante los socios. Además, en sectores de futuro, como el almendro o el pistacho, ha animado a la integración comercial con otras empresas de la región en forma de agrupaciones de productores con el objetivo de ser más grandes en la comercialización, recordando que en los sectores de almendro y pistacho “somos líderes en España y tenemos que seguir liderándolos”.



El consejero ha agradecido a todos los socios y a los trabajadores de la cooperativa su compromiso, en especial al enólogo y al bodeguero “por hacer un vino excelente”. Y ha terminado animando a seguir en un proyecto colectivo “del que me siento muy orgulloso, porque éstas son las empresas que construyen Castilla–La Mancha”.



Durante la visita, el consejero ha estado acompañado por la directora general de Alimentación, Elena Escobar; el director gerente de la Agencia del Agua, José Manuel Martín; el delegado de la Junta en la provincia de Toledo, Javier Úbeda; el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Jesús Fernández; el alcalde de Fuensalida, Santiago Vera, acompañado de la Corporación Municipal; y el presidente de la Cooperativa, Ulises Tenorio.



Ayudas a la reestructuración



Por otra parte, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha informado de que la semana que viene se va a publicar la convocatoria de ayudas a la reestructuración de viñedo. “Desde el año 2015 hemos transformado más de 80.000 hectáreas en la región. Hemos invertido en esta tarea más de 300 millones de euros y, de manera particular, a lo largo de este año vamos a invertir alrededor de 35 millones de euros en reestructuración de viñedo”, ha apuntado.



A partir de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha, los viticultores dispondrán de un mes de plazo para pedir estas ayudas.





