Te cuento ahora la historia de Violeta Zapata, una joven periodista de Puertollano de 35 años, que hace cinco años la diagnosticaron de diabetes autoinmune. De la noche a la mañana se encontró que debía estar enganchada a una bomba de insulina las 24 horas del día

"Nació una oportunidad, que yo creo que es lo más bonito de esta historia. Yo empecé a convivir con la bomba de insulina antes del estado de alarma y aunque te mantiene con vida, te incomoda. Es un peso de 300 gramos pinchados a tu cuerpo a través de un cablecito. Es inseguro, no me permitía hacer deporte tranquila, se enganchaba con todo".

Ante tanta dificultad se puso manos a la obra y dibujó un boceto que entregó a la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Después de más de 50 prototipos consiguió una liga estética y funcional

"al final yo dibujo lo que entiendo que debería haber en pasarela como moda inclusiva, mucho más allá que una talla o el color. Dibujé unas ligas lenceras, tanto para pierna como para cintura, para incorporar la bomba de una forma más discreta, bonita y estética. La llevas debajo de la ropa y puedes llevar vestidos y manipularla sin tener que extraerla, porque además todo el tejido está prototipado para que se pueda manipular de la forma más sencilla e interactuar con ella".

Había nacido “Violeta Porté”, la primera firma española de lencería para personas con su misma enfermedad. Una línea discreta y que nada tenía que ver con la ropa ortopédica que existe en el mercado

"Nuestro taller principal está en Bolaños de Calatrava y trabajamos con personas vulnerables"

"no hay ninguna marca que ofrezca ninguna solución a las necesidades de esta enfermedad desde la moda. Al final, honestamente, todo es ortopédico, todo está a un precio desorbitado, además con un acabado estético bastante cuestionable. Y yo me pregunto, ¿es necesario que nos recuerden que convivimos con una enfermedad?. La moda está hecha para las personas que cumplen con un canon, pero ya no solamente de belleza, sino de salud y eso no está bien".

En este largo y duro camino ha sido reconocida con diferentes premios como el Premio Emprende XXI como la empresa de base tecnológica más innovadora de Castilla-La Mancha y ha sido elegida como Emprendedora del año por la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME). Pero de lo que se siente más satisfecha es de generar riqueza social en su tierra "nuestro taller principal está en Castilla-La Mancha, en Bolaños de Calatrava, y lo que nos gustaría es extender esa industria por la tierra porque al final... Necesitamos industria nueva y la artesanía y la confección se está muriendo. Y luego entornos que tengan relación con comunidades vulnerables, ya sean mujeres que ayudamos a salir de entornos de violencia, ya sea por ejemplo colaborando con Taller Joyita, un proyecto de personas con discapacidad, que me encantaría que fueran los que confeccionaran la siguiente colección".

A través de su tienda virtual





vende su línea de lenceria a toda Europa y sus clientes también son hombres y niños diabéticos. Y esto sólo es el principio, ahora está involucrada en una línea de baño y joyería sanitaria "quiero lanzar la colección de baño y de joyería sanitaria. Es muy complejo, no existe y como buena puertollanera y cabezona, pues lo haré. De momento estoy trabajando en un brazalete de plata para el sensor que tenemos que llevar".

Esto sí que es hacer de la necesidad una virtud.