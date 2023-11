El PSOE de Castilla-La Mancha llevará a la Fiscalía al PP por un posible delito de cohecho

El PSOE de Castilla-La Mancha quiere llevar a la Fiscalía las palabras de la secretaria general del PP de la región, Carolina Agudo, de ofrecerse a pagar la multa a los diputados que voten contra la amnistía, una multa que asciende a 600 euros. El partido de Emiliano García-Page califica estas palabras como “corrupción”: “Ofrecer dinero para pagar una multa o para hacer un Bizum da igual, la cuestión es que hay un ofrecimiento monetario y eso no puede ser. Eso es una ofensa democrática porque no hay ningún PP en España que está haciendo lo que el de Castilla-La Mancha. Ayuso no está pidiendo al PSOE de Madrid nada, Juanma Moreno tampoco al de Andalucía, solamente lo está haciendo el PP De Castilla La Mancha. Atacar estos cimientos es poner en riesgo el sistema democrático español y es una llamada al transfuguismo. El transfuguismo es corrupción y eso loa acordamos con el PP de la región”.- Dice Sergio Gutiérrez.

Por este motivo, el PSOE de la región quiere presentar ante la fiscalía este ofrecimiento. El secretario de organización del PSOE también ha hablado de las manifestaciones que se han llevado a cabo en las puertas de varias sedes del Partido Socialista Obrero Español, y de las desvinculaciones del Partido Popular ante estas manifestaciones: “Yo agradezco que el PP no segunde las manifestaciones violentas que hacen otros partidos políticos, pero no se puede absorber y soplar al mismo tiempo. Tienen que desvincularse de los partidos políticos que están creando estas manifestaciones violentas si de verdad no las quieren secundar".

La pregunta que todo el mundo se hace es si, finalmente, cuando llegue el momento de la verdad, el PSOE de Page va a votar, no a la amnistía: “Estamos haciendo un debate interno y democrático con mucha valentía política por parte del presidente Emiliano García-Page. A mí me gustaría ver al PP De Castilla-La Mancha con el mismo coraje y la valentía que Page”.

La noticia del día tiene nombre y apellidos, Javier García-Page que tras 41 años militando en el partido, ha dejado el PSOE por la “deriva en la que se encuentra el partido”. Ante este comportamiento, Sergio Gutiérrez dice: “Las decisiones personales de los militantes las respetamos profundamente y obviamente no la valoramos. Todos los militantes tienen derecho a tomar sus propias decisiones, entre ellas está cuando quieren entrar en el partido, cuando quieren salir y cuando quieren dejar de participar”.

Escucha en COPE la entrevista completa al secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez.