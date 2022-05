El presidente regional anuncia que el grado universitario en Ingeniería Biomédica se impartirá en Cuenca a partir del curso 2023-2024

El presidente autonómico ha avanzado también la renovación inmediata “del 90 por ciento” de los “cerca de 15.000 equipos informáticos” con los que cuenta el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM) que serán sustituidos por otros de “última generación”.



Asimismo, Emiliano García–Page ha apostado por que España alcance “el 7 por ciento de gasto sanitario del Producto Interior Bruto” en el marco de “la recuperación que va a tener España en los próximos años y con grandes aportaciones de fondos europeos”, ha indicado.



Cuenca, 26 de mayo de 2022.– El presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García–Page, ha anunciado este jueves, en Cuenca, que el campus de la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM) en esta capital contara con un grado universitario en Ingeniería Biomédica a partir del curso 2023–2024. De esta forma, además, se consolidará al nuevo hospital como ‘Hospital Universitario de Cuenca’, ha subrayado.



Así lo ha avanzado García–Page tras visitar los nuevos equipos de alta tecnología con los que cuenta el Hospital Virgen de la Luz, tal es el caso de un TAC y una Sala de Radiología Digital, instalados en los últimos meses, fruto del Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria (PRAT) puesto en marcha por el Gobierno regional. “Hemos dado saltos de gigantes en los últimos años”, ha remarcado.



En este contexto, el jefe del Gobierno regional ha aseverado que “hemos fabricado un sistema universitario muy compatible” gracias al “esfuerzo” que supone contar con delegaciones y campus “en todas las provincias”. A este respecto, ha recordado la firma, la próxima semana, de “un acuerdo estratégico con la Universidad” que llevará aparejada una inversión de “más de mil millones de euros”.



En base a dicho acuerdo, García–Page ha avanzado que “se contemplan nuevas titulaciones para ya, no para dentro de unos años, no es una quimera”, en alusión a la puesta en marcha a partir de septiembre del año 2023, de este grado en Ingeniería Biomédica que permitirá “ampliar el estudio en la parte médica, en la parte científica, en la parte técnica” en la capital conquense, lo cual constituirá “una oportunidad para recrecer el campus”, ha apostillado.



Nuevos equipos informáticos



En este contexto, el presidente castellanomanchego ha avanzado también la renovación inmediata de la mayor parte de los “cerca de 15.000 equipos informáticos” con los que cuenta el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM). “Mañana empieza la renovación del 90 por ciento” de estos equipos para sustituirlos por otros de “última generación”, ha adelantado.



“Estoy hablando de 12.600 equipos informáticos que son herramientas básicas de trabajo”, ha precisado, en el marco del despliegue del Proyecto FÉNIX, el más ambicioso desarrollado por el SESCAM en sus 20 años de historia y que cuenta con un presupuesto de más de seis millones de euros. En este sentido, ha considerado “fundamental” esta inversión para avanzar en la implementación de métodos avanzados de consulta y diagnóstico en la Sanidad autonómica.



La Sanidad, objetivo de país



Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha apostado por que España alcance “el 7 por ciento de gasto sanitario del Producto Interior Bruto” en el marco de “la recuperación que va a tener España en los próximos años y con grandes aportaciones de fondos europeos”, ha indicado.



En este orden de asuntos, Emiliano García–Page ha resaltado que se trata del “gran compromiso que tendría que tener la sociedad española y el Gobierno de España” y ha recalcado que “cuando nos desgañitamos para pedir más dinero, no es para caprichos, es para esto, para educación, para el área social”, apartados que constituyen “el 94 por ciento de todo el gasto de la Comunidad Autónoma”, ha detallado.



Por “un gran acuerdo” por el medicamento



“Abogo por llegar a un gran acuerdo entre los grandes partidos, sobre todo, por ejemplo, con el gasto de medicamentos”, ha reiterado el mandatario autonómico. “Estamos hablando de miles de millones”, ha señalado García–Page, para quien no se trata de “un tema menor”, por lo que ha propuesto “un planteamiento para racionalizar” el sistema a fin de que sea “eficaz al cien por cien”.



Durante esta visita, el presidente castellano–manchego ha estado acompañado por el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; la gerente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), Regina Leal; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez; y el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, entre otras autoridades.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.