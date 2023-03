El presidente García-Page valora que Castilla-La Mancha vaya a recibir un “25 por ciento más de fondos europeos” hasta el año 2027

El presidente castellanomanchego ha asegurado que la región se encuentra “a la cabeza” en la gestión de fondos europeos. “Si no en un sobresaliente, estamos en un notable alto”, ha enfatizado al tiempo que ha recordado que la Comunidad Autónoma ha contratado a “160 especialistas” para optimizar la coordinación de estos recursos.



“Hay una Europa con más alma, alma europea y alma social”, ha reconocido García–Page, quien ha incidido en que “una parte muy importante de los fondos va a venir a cohesionar servicios públicos que, finalmente, es lo que somos”, ha zanjado.



Toledo, 13 de marzo de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha valorado que la Comunidad Autónoma vaya a recibir un “25 por ciento más de fondos europeos” hasta el año 2027. Hasta ese año, tal y como ha señalado, la región va a poder contar con “muchos cientos de millones de euros que, además, van a repercutir directamente en nuestras posibilidades de crecimiento, de empleo y en nuestras capacidades de cohesión”, ha ahondado.



Así lo ha remarcado el jefe del Gobierno autonómico en el acto de lanzamiento del Programa ‘FEDER Castilla–La Mancha 2021–2027’, en el que ha estado acompañado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el director de Crecimiento Inteligente y Sostenible e Implantación de Programas en la Comisión Europea, Nicola de Michelis; y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno regional, Juan Alfonso Ruiz Molina.



En el Cigarral de Santa María de la capital regional, el presidente García–Page ha remarcado que “España tiene que estarle enormemente agradecida” a la Unión Europea, al tiempo que ha subrayado que “la solución para España sigue siendo Europa”, como ya lo fue al comienzo de la etapa democrática, ha indicado.



En este marco, ha celebrado que, actualmente, “hay una Europa con más alma, alma europea y alma social” y ha incidido en que “una parte muy importante de los fondos va a venir a cohesionar servicios públicos que, finalmente, es lo que somos”, ha zanjado.



“Europa está hoy en un camino cierto, seguro, reafirmado, de unión”, ha proseguido el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, quien ha reivindicado a la Unión Europea como “un buque para navegar en el mundo de la globalización”.



Un “notable alto en la gestión de fondos europeos”



Durante su intervención, Emiliano García–Page ha remarcado que Castilla–La Mancha es “una región que ha sacado muy buena nota en la gestión de fondos europeos”, por lo que, ha aseverado, “estamos en los puestos de cabeza que mejor han gastado los fondos europeos”.



“Si no en el sobresaliente, estamos en el notable alto en la gestión de fondos europeos”, ha subrayado, un hecho que “me importa, no tanto como para presumir de ello, sino para ir con credibilidad a pedir más”, ha concluido.



Asimismo, el presidente regional ha recordado que “aquí hemos llegado a contratar a 160 especialistas”, entre los que se encuentran “ingenieros o abogados” que han permitido “reforzar la Administración” para optimizar la inversión de estos recursos. En este sentido, García–Page ha revelado que “somos unos europeístas convencidos. No solo por ideas, sino por la legitimación más importante, que es la del ejercicio” y ha enfatizado que “nos hemos convencido gastando fondos europeos de que esta es la solución”.



Por último, el presidente castellanomanchego ha considerado que “las dos grandes batallas que está dando Europa son la cohesión y la sostenibilidad” y que, en Castilla–La Mancha, “estamos alineados con ellas”, ha concluido.











Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando