El presidente García-Page sitúa a Castilla-La Mancha como “ejemplo de fidelidad constitucional” y “una representación fiel” del espíritu del 78

Asimismo, Emiliano García–Page ha celebrado que “hoy la gente en esta tierra vive muchísimo mejor que hace 40 años”, un hecho que ha atribuido a “todos ustedes”, responsables “de la normalidad institucional”, en referencia a los diputados y diputadas de la historia de las Cortes castellanomanchegas.



Toledo, 23 de marzo de 2023.– El presidente regional, Emiliano García–Page, ha situado a Castilla–La Mancha como “ejemplo de fidelidad constitucional” y una “representación fiel” del espíritu del '78 y del régimen constitucional. “Aquí representamos fielmente la idea de una España libre, democrática, social, abierta, plural y muy cercana”, ha resumido desde la tribuna de oradores del Convento de San Gil, sede del Parlamento autonómico.



Así lo ha señalado durante la conmemoración institucional del 40 aniversario de las Cortes regionales, constituidas el 31 de mayo del año 1983, tras la celebración de los primeros comicios autonómicos. Una cita en la que García–Page ha destacado que “el funcionamiento normal, ordinario, regular, de esta institución ya es un servicio al país sereno, discreto, y sencillo”, ha enumerado. “La normalidad es, a veces, lo más excepcional”, ha proseguido.



“Aquí destacamos con nota” ha enfatizado sobre la trayectoria del Parlamento castellanomanchego y “le hemos rendido tributo a España”, ha celebrado. En este sentido, ha incidido en que Castilla–La Mancha “es una autonomía que, desde el primer momento, ha tenido claro para qué existimos, qué es lo que queremos y qué limites no podemos sobrepasar”, ha subrayado.



Junto a la práctica totalidad de los presidentes de las Cortes de la historia democrática, el presidente de la Comunidad Autónoma ha valorado que la institución “ha cumplido” porque “han ordenado, han debatido, han creado legislación y, fundamentalmente, han permitido el uso de la palabra y el debate”, ha elogiado.



Acompañado también por el actual presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reconocido a todos los que han formado parte de la Cámara como “ejemplo evidente del modelo constitucional” que, además, ha calificado como “un modelo verdaderamente generoso, inclusivo, enormemente fuerte” y que “permite incluso, mucho ataque a la Constitución” por parte de “actores que no se sienten cómodos”, ha apuntado.



En este contexto, ha pronosticado que “podrá haber cambios, pero los argumentos que estuvieron presentes en el 78 para el Estado de las autonomías van a seguir vigentes”, entre ellos el de “no ser menos, que no es querer más, es no ser menos”, algo que ha valorado como “una aspiración humana”.



Por último, el presidente autonómico ha celebrado que “hoy la gente en esta tierra vive muchísimo mejor que hace cuarenta años”, un hecho que ha atribuido a “todos ustedes”, responsables “de la normalidad institucional”, en referencia a los diputados y diputadas de la historia de las Cortes castellanomanchegas.



Emotivo recuerdo a los ausentes en esta efeméride



Durante su intervención en el Salón de Plenos, García–Page se ha detenido para recordar a quien fuera presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, de quien ha dicho, “cuenta con un cariño universal”, ha incidido.



De igual modo, el jefe del Gobierno regional ha tenido palabras de recuerdo para Elena de la Cruz, consejera de Fomento, fallecida a causa de una leucemia “y que nos dejó con las botas puestas, precisamente en el uso de la palabra” en el Parlamento regional.





