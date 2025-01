El PP pide al PSOE obviar el escollo de la reforma de la ley electoral y seguir negociando el Estatuto de Autonomía

El Partido Popular sigue esperando que el Partido Socialista convoque la mesa de negociación para la Reforma del Estatuto y hablar discretamente de las discrepancias que puedan tener en algún punto como la Ley Electoral. Así lo dicho el presidente del PP en Castilla-La Mancha en una entrevista en “Herrera en COPE CLM”.

Asegura que al margen de este tema, hay un acuerdo global y completo en todos los temas troncales, y que afectan a nuestra sanidad, educación, a nuestro bienestar social y al desarrollo económico de Castilla-La Mancha.

El único escollo que separa a ambos partidos es la reforma de la Ley Electoral y el número de diputados que debería tener las Cortes de Castilla-La Mancha. El PSOE quiere ampliarlo hasta los 59 escaños, mientras que el Partido Popular considera que no es el momento de negociarlo y asegura Núñez, que en este punto también se acordó que si las partes no estaban de acuerdo en modificar esta ley electoral no se hiciera “es tan sencillo como convocar de nuevo la mesa de trabajo y dejar de lado este asunto”.

Núñez también ha valorado el comienzo de 2025 como un año en el que seguirá los principales problemas que ya teníamos el año anterior “El año ha empezado con problemas que se van a intensificar este nuevo año, con un presupuesto con más impuestos para los castellano-manchegos, con más deuda para el conjunto de Castilla-La Mancha y con peores servicios públicos como la sanidad donde esta navidad ha habido un problema importante de falta de sanitarios en muchos centros había un cartel que decía "no hay atención médica” y de nuevo los hospitales empiezan a tener complicaciones cuando sabemos que todos los años en esta época tenemos más contagios de gripe. Y ha vuelto a criticar la falta de carrera profesional para los sanitarios “que hace que los profesionales se vayan a otras comunidades autónomas a trabajar”. Un hecho que asegura aumentan las listas de espera “desorbitadas en Castilla-La Mancha” .

Interparlamentaria

El PP celebrará el próximo 19 de enero su Interparlamentaria en Ciudad Real, con el lema “Castilla-La Mancha merece más”. Coincide con el segundo día del Congreso Regional que el PSOE celebra en Toledo para reafirmar a Emiliano García-Page como secretario general.

El partido popular regional estará apoyado por el portavoz del Congreso, Miguel Tellado, la portavoz del Senado, Alicia García y la vicesecretaria nacional Carmen Fúnez y se hablará de la necesidad de que la región obtenga más financiación y mejores infraestructuras “no hemos oído a los diputados nacionales de CLM reclamar más financiación , todo lo contrario que el dinero de los castellano-manchegos se vaya a Cataluña”.