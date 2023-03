¿Por qué cuesta tanto dinero ser celiaco?

Si has notado que la cesta de la compra te ha subido mucho en los últimos meses, imagina para una persona celiaca. La cesta de estas personas, cuyo único hándicap es no tolerar el gluten de las comidas, ha aumentado hasta el punto de triplicarse.

Entre nuestra población, el porcentaje de personas celiacas no es muy alto, porque la inmensa mayoría no están diagnosticados. En Castilla la Mancha rondan las 20.000 personas que lo padecen. Esta enfermedad no tolera el gluten, una proteína o conjunto de proteínas de origen vegetal presente en determinados cereales como son el trigo, la cebada, el centeno, la avena y sus derivados. Por ello, deben suprimir los alimentos que tengan gluten por otros derivados.

Actualmente los supermercados tienen una pequeña sección con productos sin gluten. Sin duda, a precios desorbitados. Hablamos por ejemplo un paquete de harina de un kilo: vale 50 céntimos de normal y sin gluten ronda los tres o cuatro euros, dependiendo donde lo compres. O si pagamos de media un euro por una barra de pan normal, por una sin gluten se puede pagar hasta tres euros.

Manifestación

Centenares de personas celiacas se manifestaron ayer en Madrid por los abusivos precios de los alimentos. Con pancartas "Soy celiaco, no millonario" o "Sin gluten y sin pasta" pedían ayudas económicas como en otros países. El ejemplo de Italia o Portugal que ofrecen ayudas como la rebaja del IVA, o tarjetas especiales para comprar este tipo de productos.

Ayudas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado esta mañana que el Gobierno regional aprobará una "importante" orden de ayudas para familias con personas celiacas. Ha señalado que estas familias "están sufriendo más el incremento de los precios al consumo", agravado por la guerra de Ucrania, por lo que ha reiterado su "interés" en trabajar por solucionar "los problemas de la gente".

Esta convocatoria quedará aprobada este mismo mes de marzo y está dotada con un millón de euros. Además de un diagnóstico de celiaquía, se tendrá en cuenta, para su concesión, la renta familiar y el número de afectados de la familia. Las ayudas se emitirán en colaboración con la Asociación de Celíacos de Castilla-La Mancha.

Familias

Estheres celiaca y también lo es uno de sus tres hijos. Sin estas ayudas, la cesta de la compra siempre se hace cuesta arriba. Nos comentaba que estas ayudas "son necesarias" porque se nota mucho en la compra un aumento significativo de los precios.

Nos ha detallado algunos ejemplos. Los colines que compra con gluten valen 0.90 céntimos y sin gluten 1.50 euros, varía en precio y sobre todo el tamaño. Para desayunar, si compra seis magdalenas sin gluten son alrededor de tres euros y con gluten, catorce magdalenas por 1.20 euros.

Ha querido dejarnos la lista de su compra para que podamos observar la diferencia en los precios.





Sin duda ayudas para este sector que su cesta de la compra se limita cada vez más, tanto como los alimentos que pueden ingerir.