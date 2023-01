El Plan de Contratación de la Junta para 2023, una herramienta informativa que facilitará al sector empresarial su participación en la contratación pública

El nuevo plan para este ejercicio incluye un total de 844 contratos con un valor estimado de 1.443 millones de euros.



Toledo, 15 de enero de 2023.– El Plan Anual de Contratación de la Junta para 2023, que ya se ha publicado el Portal de Contratación de Castilla–La Mancha, es una herramienta informativa de especial utilidad para el sector empresarial, ya que facilitará a los interesados su participación en la actividad contractual de la Administración regional prevista para este ejercicio. Disponer de forma anticipada de la información sobre los contratos de obras, servicios y suministros que se prevén adjudicar durante 2023 permitirá a los empresarios planificar su actividad negocial y organizar sus recursos humanos y técnicos de una forma más eficiente.



El nuevo Plan de Contratación, que ha presentado esta semana el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, incluye un total de 844 contratos con un valor estimado de 1.443 millones de euros, y ya está disponible para su consulta en: https://contratacion.castillalamancha.es/.



Este documento recoge, a título informativo y no vinculante, una información básica, pero fundamental, sobre los contratos públicos de obras, servicios y suministros, principalmente, cuyo valor estimado supere los límites establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para los contratos menores.



El Plan de Contratación para 2023 es más ambicioso que el de 2022, ya que, ahora la información se amplía sobre el mínimo exigido en la normativa de contratos, incluyendo no solo los de mayor importe, cuya licitación debe publicarse en el ámbito de la Unión Europea, sino también todos aquellos que no tienen la consideración de contrato menor. Asimismo, se ofrece una información más detallada sobre cada uno de los contratos, relativa al órgano de contratación, tipo de contrato, procedimiento de adjudicación y el valor estimado.



Todo ello con dos objetivos fundamentales: reforzar la transparencia en la gestión de los contratos públicos y facilitar a las potenciales empresas licitadoras, fundamentalmente pymes, una visión de conjunto de la actividad contractual de la Administración autonómica, lo que permitirá a los interesados planificar su actividad y organizar mejor sus recursos, favoreciendo la concurrencia y mejorando la competencia.



El 68 por ciento de los contratos para el Estado del Bienestar



El 68 por ciento de los contratos, que suman el 82 por ciento del importe, se concentran en las consejerías y organismos que sustentan el Estado del Bienestar y tienen por objeto la creación de nuevas infraestructuras y la modernización de las existentes, así como garantizar la continuidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, que son los servicios públicos fundamentales.



En concreto, el SESCAM absorbe el 35 por ciento de los contratos a licitar y el 53 por ciento en lo que respecta a la cuantía (763 millones de euros), mientras que Educación concentra el 15 por ciento de los contratos y el 15 por ciento de la cuantía (218 millones); Bienestar Social, el nueve por ciento de los contratos y el diez por ciento de la cuantía (146 millones) y Sanidad, otro nueve por ciento de los contratos y el 4 por ciento de la cuantía (57 millones).



Por tipo de contrato, casi la mitad, un 47 por ciento, son de servicios; el 28,5 por ciento, de suministros; y el 21 por ciento, de obras. En cuanto al procedimiento de adjudicación, cabe destacar que el 65 por ciento de los contratos (550) se licitará bajo el procedimiento abierto. Además, el Gobierno regional estima que el 71 por ciento de los contratos, que representan el 74 por ciento del importe total, se liciten en el primer semestre de este año.





