Pilar Callado destaca los cuatro años del Gobierno regional como “la oportunidad de conjugar la palabra igualdad en cada medida y decisión”

La directora del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha ha destacado los avances logrados en la lucha por la igualdad como “seña de identidad” del Gobierno presidido por Emiliano García–Page.



Pilar Callado ha manifestado que “cuando hablamos de la vida y la dignidad humana no puede haber posiciones equidistantes, ni templadas, ni medias tintas. Ante la violencia de género solo se puede estar de un lado: el de las víctimas y este Gobierno lo está. Y no solo porque dedica buena parte de su presupuesto a luchar contra este grave problema enraizado en lo más profundo de nuestra sociedad, sino porque la igualdad entre mujeres y hombres es el pilar sobre el que se sustenta nuestro ideario”.



Almansa (Albacete), 8 de marzo de 2023.– La directora del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, Pilar Callado, ha destacado la labor del Gobierno regional en estos cuatro años en los que “he tenido la oportunidad de conjugar la palabra igualdad en cada frase, en cada medida, en cada decisión que tomaba. Cuatro años en los que he podido vivir situaciones muy dolorosas, pero también de esperanza y confianza en las personas”.



Unas palabras pronunciadas por Pilar Callado en el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres celebrado en Almansa, su localidad natal, donde ha añadido que “he aprendido que cuando hablamos de la vida y la dignidad humana no puede haber posiciones equidistantes, ni templadas, ni medias tintas. Ante la violencia de género solo se puede estar de un lado: el de las víctimas”.



En este sentido, ha dejado claro que “este Gobierno lo está, y no solo porque dedica buena parte de su presupuesto a luchar contra este grave problema enraizado en lo más profundo de nuestra sociedad, sino porque la igualdad entre mujeres y hombres es el pilar y un principio irrenunciable sobre el que se sustenta nuestro ideario, nuestra forma de ver el mundo y en nuestra forma de ejercer la política”.



Avances en positivo



Para corroborarlo, la directora del Instituto de la Mujer ha destacado los avances “en positivo” en la lucha por la igualdad como “seña de identidad de este Gobierno y, además, de forma transversal con la implicación de todas las consejeras y consejeros”.



Acciones positivas también como las llevadas a cabo “para favorecer la incorporación de las mujeres al mercado laboral que han permitido que Castilla–La Mancha tenga ocho puntos menos de brecha laboral que en el año 2015, haya reducido el desempleo femenino en 14,5 puntos o que sea la Comunidad Autónoma con menor brecha salarial. O el hecho de que fuera la primera región que puso en marcha el Plan Corresponsables para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad de las familias, impulsando para ello servicios de cuidado de menores en los ayuntamientos de la región”.



Experiencias en primera persona



También han tenido cabida en la intervención de Pilar Callado algunas de las experiencias que ha vivido en este tiempo. “He visto cómo, gracias a las profesionales de una casa de acogida, una mujer se recuperaba de sus heridas físicas y emocionales porque el hombre al que quería intentó acabar con su vida y cómo una niña de seis años volvía a ser una niña de seis años, alejada del círculo de la violencia; he visto cómo, gracias a uno de nuestros proyectos, un grupo de chicas de un instituto se unían para decir “basta” al machismo y al acoso que sufrían algunas de sus compañeras; y he visto cómo, gracias al Plan Corresponsables, en un pueblo de 125 habitantes una familia podía quedarse a vivir y a trabajar en el lugar que había elegido”.



Pese a ello, Pilar Callado ha advertido que “todavía queda mucho por hacer y por conseguir”, al referirse a las mayores cargas de las mujeres en los cuidados de la casa y de la familia”, cuyas consecuencias se sustancian en esa concatenación de desigualdades, como son más temporalidad, más jornadas parciales y pensiones más bajas.



“Merece la pena el esfuerzo realizado”



En definitiva, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha ha remarcado que “aunque todavía quede mucho camino por recorrer, merecen la pena las políticas de igualdad y merece la pena el esfuerzo realizado”.



Un esfuerzo que ha personalizado también en la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, y todo su equipo. Precisamente, Pilar Callado ha hecho suyas unas palabras pronunciadas por la consejera: “las mujeres lo único que queremos es compartir el mundo y la vida en pie de igualdad, a ser posible de la mano, sin quitar el lugar a nadie, porque este mundo es suficientemente grande como para compartirlo”.



Enhorabuena a premiadas y reconocidas



Pilar Callado ha finalizado dando la enhorabuena a las premiadas y reconocidas “por el trabajo y porque vosotras sois el ejemplo de que las mujeres, igual que los hombres, somos imprescindibles para construir un mundo mejor. Nuestras niñas y jóvenes deben de tener referentes y vosotras, sois, sin duda, los espejos donde mirarse”, en alusión a Ana Peláez, presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés) que ha recibido el Premio Internacional ‘Luisa de Medrano’ en la categoría de ‘Trayectoria Personal’ por su lucha por la visibilidad, la presencia y toma de conciencia respecto a las mujeres y niñas con discapacidad; y FADEMUR ha recogido el Premio Internacional ‘Luisa de Medrano’ en la categoría de ‘Entidad’ por su compromiso firme para lograr la igualdad real y efectiva como un principio fundamental hacia las mujeres.



Asimismo, se ha reconocido a cinco mujeres de Castilla–La Mancha, una por provincia: Llanos Ortiz Vico (Albacete), Isabel Valdés Aragonés (Ciudad Real), Carmen Herráiz Pérez (Cuenca), Cristina Moreno (Guadalajara) y Amparo Molina Alía (Toledo). Y, finalmente, ha sido premiado el Centro de la Mujer de Hellín con el II Premio a las buenas prácticas en igualdad de género y contra la violencia machista por la organización de las ‘Jornadas de formación dirigidas a profesionales que intervienen con mujeres y menores víctimas de violencia de género’.







