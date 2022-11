El paro sube en 380 personas en octubre en Castilla-La Mancha pero se mantiene en el nivel más bajo en este mes desde 2008, consolidando el nivel más alto de empleo

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado el impacto de la Reforma Laboral en el comportamiento anómalo de la estacionalidad en el mes de octubre, subrayado que, pese a la inestabilidad económica internacional, la región cuenta con más de 10.000 personas menos en desempleo y más de 10.000 personas trabajando más que hace un año.



Patricia Franco ha destacado la resolución provisional de la convocatoria de Talleres de Empleo, que va a impulsar la cualificación y la empleabilidad de cerca de 1.400 personas de los colectivos más vulnerables en la región con una inversión de casi 17 millones de euros.

Toledo, 3 de noviembre de 2022.– Castilla–La Mancha ha cerrado el mes de octubre con 144.560 personas en desempleo, el dato de paro más bajo para un mes de octubre desde el año 2008 pese al incremento de 380 personas en este mes, afectado también en su estacionalidad por la reciente Reforma Laboral. Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha reconocido que el reciente cambio normativo en materia laboral dificulta el análisis mensual del desempleo, destacando que, con la mirada en el comportamiento interanual, la región cuenta en la actualidad con más de 10.000 personas desempleadas menos y más de 10.000 personas trabajando más en la región que hace un año.



El impacto de la Reforma Laboral, que ya modificó la estacionalidad de los datos del paro del mes de septiembre por la contabilidad de los contratos fijos discontinuos, recogidos como demandantes no parados en la estadística del SEPE, se ha vuelto a evidenciar en los datos del mes de octubre, que en términos mensuales arrojan una subida de 380 personas en la región, la menor para un mes de octubre de toda la serie histórica en un mes en el que tradicionalmente sube el desempleo en la región coincidiendo con el final de la vendimia. “Ese impacto dificulta hoy día hacer cualquier análisis mensual con respecto al comportamiento tradicional del empleo”, ha reconocido la consejera, que ha señalado, no obstante, que la mirada en términos interanuales “muestra la fortaleza y la capacidad de resistencia del mercado laboral en la región, que mantiene el dato de paro más bajo en un mes de octubre desde el año 2008, al igual que el dato más alto de afiliación a la Seguridad Social en este mes de los últimos 14 años”.



Ese comportamiento interanual en positivo es común a todos los sectores y a todas las provincias, tal y como ha destacado Patricia Franco, y se da también en términos de creación de empleo pese a la caída en la afiliación en el mes de octubre, con una consonancia, además, que habla de un trasvase entre personas desempleadas y personas que han encontrado empleo en la región. “Castilla–La Mancha tiene 10.083 personas menos en desempleo que hace un año y cuenta con 10.708 personas trabajando más que hace un año, lo que evidencia que las personas que han abandonado el paro en la región lo han hecho encontrando una oportunidad de empleo en el ultimo año”, ha destacado Patricia Franco, que ha valorado que la cifra de afiliación a la Seguridad Social en la región, 749.764 personas, es la más elevada en un mes de octubre desde el año 2008.



Ese buen comportamiento coincide, además, con una estabilidad que sitúa el colectivo de personas trabajadoras autónomas por encima de las 150.000 personas un mes más en la región, “un síntoma evidente que, unido a la subida del empleo en el último año y a la caída del desempleo en los últimos doce meses, habla de la resistencia y la capacidad de recuperación de nuestro mercado de trabajo en momentos de una inestabilidad económica internacional que está afectando también a Castilla–La Mancha”, ha señalado la consejera.



17 millones de euros para talleres de empleo



En este sentido, la consejera ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con aquellas personas y colectivos que más dificultades tienen para insertarse en el mercado laboral, y ha destacado la resolución provisional, tal y como anunció días atrás el presidente García–Page, de la convocatoria de Talleres de Empleo, “con la que vamos a destinar cerca de 17 millones de euros a mejorar la cualificación y la empleabilidad de cerca de 1.400 personas en la región, pertenecientes a colectivos como las personas mayores de 45 años, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social y mujeres víctimas de violencia de género, entre otros”.



Esa resolución provisional incluye la aprobación inicial de 35 talleres en la provincia de Albacete, con una inversión de más de 3,5 millones de euros para llegar a más de 280 personas; de 44 talleres en la provincia de Ciudad Real, con una inversión de más de 4,5 millones de euros para llegar a más de 360 personas; 16 en la provincia de Cuenca con una inversión de más de 1,5 millones de euros para cerca de 130 personas; 18 en la provincia de Guadalajara, con una inversión de 1,83 millones de euros para cerca de 150 personas; y 50 en la provincia de Toledo, con una inversión de más de 5,4 millones de euros para llegar a más de 430 personas.



Trabajo permanente del Gobierno regional a través de grandes estrategias



Después de comparecer ante los medios para analizar los datos de paro, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha intervenido en las Cortes de Castilla–La Mancha en el marco de un debate sobre la realidad socioeconómica de la región, a petición del Grupo Popular. En este marco, Patricia Franco se ha mostrado sorprendida por que la oposición, en su exposición, haya omitido que el contexto económico actual se encuentra marcado de manera determinante por una guerra en Europa, que está influyendo de forma directa en la subida de los precios y el encarecimiento de las materias primas. “La situación está siendo compleja en todo el mundo y me gustaría que plantearan propuestas que puedan mejorar la situación económica actual, y no poner el foco de manera recurrente en los aspectos negativos”, ha indicado la consejera.



En este ámbito, Patricia Franco ha destacado el compromiso firme y decidido del Gobierno regional en la mejora económica de la región, a través del diseño y ejecución de grandes estrategias como los Planes de Formación Profesional, el Plan Adelante, el plan de medidas para la industrialización de la región o el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo, “o la futura Estrategia Regional por el Empleo, con la que vamos a aprobar una inversión de cerca de 1.000 millones de euros para llegar a mejorar la empleabilidad de más de 280.000 personas en los próximos años”. Esas medidas, como las que se toman en otros ámbitos como el Congreso de los Diputados, “deberían ser apoyadas por sus señorías, que reclaman aquí su puesta en marcha, pero luego no las apoyan en sede parlamentaria”.



Por este motivo, la consejera ha pedido asumir el realismo que impregna a nuestro tejido empresarial, que se muestra convencido de su fortaleza para atravesar esta situación de inestabilidad, y ha reiterado el enorme potencial que tiene la región para seguir creciendo en sectores estratégicos, “como ha quedado de manifiesto en la reunión que hemos mantenido esta mañana con un grupo inversor, Capital Energy, cuyo proyecto nos va a posicionar en el hub digital con una gran presencia en nuestro país y en Europa”. “Todo el mundo quiere salir adelante”, ha enfatizado Patricia Franco, “debemos estar a la altura de una sociedad que no está dispuesta a rendirse para continuar consolidando una región fuerte, solvente, transformadora, digitalizada y sostenible”.





