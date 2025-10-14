Vithas Granada organiza una jornada para pacientes con problemas de cefaleas
Desde Vithas Granada están organizando unas Jornadas en torno a las cefaleas y el dolor craneofacial, dirigidas tanto a pacientes como a profesionales médicos.
El próximo martes 21 a las 17h, los pacientes que lo deseen podrán asistir de forma gratuita a una charla impartida por una neuróloga para conocer los últimos avances en los tratamientos y las estrategias frente a las cefaleas.
Y los días 22 y 23 de octubre, en el colegio profesional de Médicos, han preparado unas jornadas profesionales, orientadas a médicos de Atención primaria y a especialistas relacionados con estas disciplinas.
El 21 de octubre a las 17h charla dirigida a pacientes con migraña en el hospital Vithas Granada. Es gratuita y pueden confirmar en el mismo hospital, o por correo comunicaciongranada@vithas.es
Y os días 22 y 23, en el Colegio profesional de Médicos, jornadas profesionales en torno a la cefalea y el dolor craneofacial dirigidas a médicos de Atención primaria y a especialistas relacionados con la neurología, neurocirugía y profesionales del dolor.