Olmedo destaca la cultura del vino y la gastronomía como principales atractivos de Ciudad Real que marca la diferencia dentro de los destinos de interior

Olmedo ha animado a la asociación de Museos del Vino de España a continuar en su trabajo de cooperación y estudio de los Museos y Centros Temáticos del Vino asociados, para la promoción, difusión y defensa de los intereses y actividades comunes, así como promocionar y difundir la cultura del vino en general y la de cada zona vitivinícola en particular.

Ciudad Real, 19 de abril de 2023–. La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, ha advertido que la oferta turística de la provincia de Ciudad Real es muy amplia y que entre sus grandes activos se encuentran, entre otros, la cultura del vino y la gastronomía.



Dos principales atractivos “que convierten nuestra oferta turística en diferencial dentro de los destinos de interior, y que queremos potenciar”, ha señalado la representante del Ejecutivo regional en la provincia quien ha participado, este miércoles, en el XIX Congreso de museos del vino de España que se está celebrando en Valdepeñas.



Castilla–La Mancha produce la mitad del vino que exportamos desde España a todo el mundo, “y esa realidad tiene múltiples posibilidades en materia turística”. En este sentido, se ha referido a la certificación de las cinco Rutas del Vino por Rutas del Vino de España Mancha, Manchuela, Valdepeñas, Jumilla y Méntrida, y “estamos dispuestos a sacar todo el potencial de una riqueza natural que está al alcance de pocos destinos de interior en nuestro país”.



Olmedo ha recordado que el vino para Castilla–La Mancha en particular “es un sector económico primordial que supone el 4?6 por ciento del Producto Interior Bruto y además produce un valor añadido a la economía de regional de más de 1.740 millones de euros”.



“La historia presente“

Bajo este título, los asistentes al XIX Congreso de museos del vino de España abordarán diferentes aspectos de la historia del vino en general y del vino de Valdepeñas en particular con ponencias que recorrerán la historia del vino desde la antigüedad, hasta el presente y yendo más allá el futuro del vino.



Entre otras se analizará la presencia del vino en el mundo ibero, ya que Valdepeñas cuenta con un Parque Arqueológico asentado en la ciudad ibera del Cerro de las Cabezas y el vino en época romana puesto que recientemente, fruto del seguimiento arqueológico que se llevó a cabo por las obras de construcción de una rotonda en el Paraje de los Baños del Peral, apareció una bodega romana.



Las cuevas como patrimonio cultural y turístico, la llegada del ferrocarril como impulsor de un desarrollo económico, social y cultural en el territorio, la sociología en el consumo del vino, el futuro del vino serán otras ponencias que se llevarán a cabo.



Un museo para la promoción del vino

El Museo del Vino de Valdepeñas que es la sede del XIX Congreso de Museos del Vino de España se alza sobre la antigua bodega de Leocadio Morales fechada en el año 1901 y fue una de las que más intensamente vivió el auge comercial y exportador de los vinos de Valdepeñas a comienzos del siglo XX.



El edificio, propiedad de la Diputación de Ciudad Real, se inauguró como Museo en el año 1999 y consta de salas didácticas de nueva construcción, sala de cata completamente equipada, tienda y un salón de actos para 100 personas. De la parte antigua se preserva el patio, el edificio del jaraíz, porche, nave de tinajas y cueva.



En estas dependencias se pueden contemplar diferente maquinaria hasta utensilios. También una exposición permanente de fotografías realizadas por el fotógrafo americano Harry Gordon durante la vendimia del año 1959.



El acto ha contado, además, con la presidenta de la Asociación de Museos del Vino de España, Beatriz Hernando; el director de la Fundación Museo del Vino de Valdepeñas, Manuel Martínez; la teniente alcalde de Valdepeñas, Vanessa Irla; Manuel Martínez López–Alcorocho Vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real y Amparo Bremard, delegada de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.







