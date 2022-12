El nuevo Plan de Empleo, dotado con 9,1 millones de euros, dará una oportunidad laboral a 1.106 personas desempleadas de la provincia

El delegado de la Junta ha subrayado la colaboración existente entre Gobierno regional, diputaciones y entidades locales para brindar, a través de esta nueva convocatoria, un futuro laboral a personas desempleadas, especialmente de larga duración y en riesgo de exclusión social.



Guadalajara, 27 de diciembre de 2022.– Un total de 1.106 personas desempleadas de larga duración y pertenecientes a colectivos vulnerables de la provincia de Guadalajara tendrán una oportunidad laboral a través del nuevo Plan de Empleo puesto en marcha por el Gobierno regional.



Así lo ha dado a conocer el delegado de la Junta, Eusebio Robles, junto con el presidente de la Diputación provincial, José Luis Vega, tras publicarse la resolución definitiva de la convocatoria de 2022, que mantiene con respecto al año pasado el número de contrataciones por encima de las 1.100, así como la inversión en la provincia de Guadalajara, que alcanza los 9,1 millones de euros, de los que 6,7 millones de euros los aporta la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha y 2,4 millones de euros la Diputación provincial.



En la provincia de Guadalajara, 233 municipios participarán en esta nueva convocatoria del Plan de Empleo, “una cifra que, en términos porcentuales, alcanza el 81 por ciento de los pueblos de nuestra provincia y que viene a refrendar el éxito de este programa”, ha subrayado Eusebio Robles. El responsable autonómico ha indicado que a través del mismo se desarrollarán, hasta el próximo 31 de octubre de 2023, un total de 361 proyectos de interés general y social en los municipios adheridos, que estarán relacionados con el acondicionamiento del entorno urbano, mantenimiento de zonas verdes e infraestructuras municipales, digitalización del archivo municipal, administración digital, promoción turística o gestión de residuos urbanos, entre otros.



A tenor de estas cifras, el delegado de la Junta ha resaltado el compromiso del Gobierno de Emiliano García–Page y del conjunto de las administraciones para impulsar programas como éste, con el que se posibilita una oportunidad de empleo a las personas que más dificultades tienen para insertarse en el mercado de trabajo.



Eusebio Robles ha recordado algunos de los detalles de la nueva convocatoria, como el incremento de un cinco por ciento de la ayuda destinada a los municipios para la contratación de personas, y a la especial consideración que tendrán los proyectos que se desarrollen en las zonas rurales.



Asimismo, ha recordado que la convocatoria reserva un 55 por ciento de las plazas para la contratación de mujeres con el objetivo de combatir la desigualdad de género en el mercado de trabajo, y un 25 por ciento de contrataciones en municipios de más de 3.000 habitantes para personas en riesgo de exclusión social, incluyendo en ese margen un siete por ciento a personas con discapacidad.



Eusebio Robles ha valorado el impacto que ésta y las anteriores ediciones del Plan de Empleo ha tenido en la provincia, donde ha permitido desde 2015 dar una oportunidad laboral a un total de 6.075 personas y ha destacado el efecto positivo que ha tenido el desarrollo de estos programas de empleo en las cifras del paro, que se ha reducido desde 2015 hasta la actualidad en 8.000 personas, pasando de las 24.700 personas desempleadas que había en junio de ese año a las 16.700 registradas en el tercer trimestre del año en curso.





Iniciativa social, con muchos beneficios para los municipios de Guadalajara



Por su parte, el presidente de la Diputación provincial de Guadalajara, José Luis Vega, ha resaltado que además del contenido social del Plan de Empleo “con esas 1.106 personas que van a trabajar y recibir un sueldo para cuidar de su familia”, esta iniciativa del Gobierno regional también supone “mucho beneficio directo en los municipios de nuestra provincia, porque favorece que puedan realizar obras de mejora, labores de limpieza y distintas tareas para las que no tienen personal”.



“En nuestra provincia tenemos 444 núcleos de población, 288 municipios, 25 EATIMs y 131 pedanías, y en muchos de ellos no tienen ningún tipo de personal que les ayude a realizar tareas de mantenimiento y pequeños proyectos que quieren realizar, y con este Plan de Empleo van a poder llevarlos a cabo”, ha indicado.



Vega ha añadido que “el Plan de Empleo es bien recibido por los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia” y ha destacado que “es un proyecto digno de destacar, que no se da en otras regiones”, con el que “el Gobierno regional de Emiliano García–Page es pionero en esta iniciativa que busca mejorar la vida de las personas, dando una oportunidad de reinserción laboral, sacando a gente de la exclusión social y generando un beneficio general para la sociedad”.



En la comparecencia también han estado presentes la delegada de Economía, Empresas y Empleo, Susana Blas, y la vicepresidenta segunda de la Diputación provincial, Olga Villanueva.







