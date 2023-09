¿Error de diagnóstico o curación? La esperanza de muchos enfermos que padecen atrofia multisistémica

Su caso es uno de los pocos conocidos en todo el mundo. Natural de Talavera de la Reina, Miguel Ángel de Pino de 57 años de edad, tiene el síndrome de Shy-Drager. Se trata de una enfermedad degenerativa que afecta a las células nerviosas del cerebro, además tiene muchos síntomas parecidos a los de la enfermedad de Parkinson, como la lentitud de movimiento, la rigidez muscular y el equilibrio deficiente.

Suele aparecer en hombres de entre 50 y 60 años y además de lo anterior, también puede provocar mareos, problemas cardíacos y de presión arterial, pudiendo llegar a afectar también al habla y a la vista.





2008

El Síndrome de Shy-Drager sacudió a Miguel Ángel en las navidades de 2008 cuando tras muchos meses de pruebas, un reumatólogo de Talavera le aportó la primera pista que haría de guía para que poco antes los médicos dieran con el diagnóstico acertado.

Barcelona

Miguel Ángel de Pino nos contaba enCOPE Castilla La Mancha, que se encuentra mucho mejor, "durante el COVID he idonotando que esos síncopes o caídas que me daban, fueron disminuyendo, lo comenté con otros afectados y me decía lo mismo. He ganado más movilidad, más movimiento". Del Pino decidió ponerse a hgacer yoga y taichi, a través de unas "terapias de la Asociación, me fui recuperando cogiendo fuerza y he conseguido ponerme de pie, no es que esté al 100% pero la silla la voy dejando cada vez más tiempo en casa".

Miguel Ángel de Pino: "no es que esté al 100% pero la silla la voy dejando cada vez más tiempo en casa"

El comité médico que tenemos en la Asociación quiere verlo, y ahora a primeros de octubre se irá hasta Barcelona, donde estudian su caso y donde le verán la atrofia, porque es algo que todavía no lo comprenden los doctores.