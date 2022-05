Mercedes Ros, José Antonio González y Román Escudero ganan el II Premio Periodístico Luisa Alberca Lorente por la Igualdad de Género

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha felicitado a las tres personas premiadas y ha destacado la calidad de sus trabajos y su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género. También ha subrayado la calidad de los 28 trabajos presentados a esta segunda edición por parte de 19 profesionales del periodismo y la comunicación.



Blanca Fernández ha asegurado que “contando la verdad y contándola bien, se puede generar una opinión que nos ayude a luchar contra la violencia machista, la violencia sexual, contra la violencia vicaria, contra la económica… En definitiva, contra todo tipo de violencia machista y también favorecer la incorporación de las mujeres en pie de igualdad a todos los ámbitos del mundo y de la vida”.

Ciudad Real, 25 de mayo de 2022.– Mercedes Ros Belmonte, en la categoría de televisión; Jesús Román Escudero Cruz, en la de radio; y José Antonio Román González Martínez en la categoría de prensa escrita, son las tres personas ganadoras de la II Edición del Premio Periodístico Luisa Alberca Lorente por la Igualdad de Género que convoca la Consejería de Igualdad a través del Instituto de la Mujer.



Del resultado del fallo del jurado, que se produjo el pasado 12 de mayo, ha dado cuenta la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha subrayado que el objetivo de este premio es “favorecer la implicación de los medios de comunicación y de las y los profesionales del periodismo en la lucha contra la violencia machista y en pro de la igualdad”.



La consejera ha remarcado el papel “muy potente” de los medios de comunicación que no solo dan a conocer información verídica, sino que contribuyen a generar opinión: “contando la verdad y contándola bien, se puede generar una opinión que nos ayude a luchar contra la violencia machista, la violencia sexual, contra la violencia vicaria, contra la económica… En definitiva, contra todo tipo de violencia machista y también favorecer la incorporación de las mujeres en pie de igualdad a todos los ámbitos del mundo y de la vida”, en palabras de la consejera.



Premios



‘Víctimas con identidad propia: violencia por exposición’ es el trabajo de la periodista Mercedes Ros Belmonte, emitido por Castilla–La Mancha Media con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el espacio informativo ‘En Profundidad’.



Con motivo de esta fecha, la periodista Mercedes Ros aprovecha para destacar y recordar que las víctimas también son las hijas e hijos de los agresores, enseñando, a través de sus experiencias qué es la violencia por exposición, ya que un niño o una niña que presencia el maltrato a su madre “sufre y va a sufrir secuelas. Pero a veces esa violencia por exposición se puede convertir en violencia vicaria, y qué mejor que contarlo en un programa a través de experiencias reales, con mucha sensibilidad pero también con mucha rotundidad, por lo que yo recomiendo vivamente que se vea”, ha dicho la consejera.



Desde el punto de vista técnico, se trata de un reportaje rico y bien cuidado tanto en contenido, como imagen y estética, en locuciones y en grafismo, con la introducción de cifras estadísticas muy apropiadas, utilizando las redes sociales como apoyo y con la aportación de grandes profesionales. Todo ello utilizando una recreación inicial que nos introduce en el miedo aterrador que vive Eva. “En resumen “es un reportaje muy completo y brillante”, en palabras de Blanca Fernández.



‘11F: las científicas de la UCLM, en Investiga, que no es poco’ es el programa radiofónico de Román Escudero Cruz, emitido en CMM Radio, contextualizado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para reconocer el rol que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología.



A lo largo de sus algo más de 22 minutos de programa, este periodista reivindica el papel de las mujeres en la ciencia mediante iniciativas como la de la UCLM ‘Entrevista a una mujer científica’ mediante la cual, el 11 de febrero de 2021, casi un centenar de investigadoras de la Universidad regional se conectaron con los y las científicas del futuro, unos 9.000 chicos y chicas de 147 colegios e institutos de 87 localidades que participaron en la iniciativa. Su finalidad fue, campus a campus, recoger los testimonios de mujeres científicas con el fin de visibilizarlas, estimular a las chicas y chicos para no se dejen llevar por los prejuicios a la hora de elegir estudios y dar a las niñas mujeres referentes en la ciencia.



“Se trató de una experiencia muy positiva para el alumnado que pudo preguntar a las mujeres sobre su labor científica, sus barreras y también sobre su disfrute de lo que les gusta por lo que este reportaje sirve para impulsar la incorporación en igualdad de las mujeres en la tecnología y la ciencia”, ha resumido la consejera.



Por último, el reportaje ‘Dame un toque cuando llegues, así discrimina el acoso callejero’ es el trabajo ganador en la categoría de prensa escrita por parte del periodista José Antonio González Martínez. El trabajo fue publicado el 5 de diciembre de 2021 en el diario ABC y recoge una de las realidades más cotidianas de las familias cuando se trata de que sus hijas empiezan a salir y la frase “dame un toque cuando llegues” empieza a repetirse.



“El reportaje muestra cómo no es igual salir para una chica que para un chico; cómo las chicas sufren inseguridad y miedo; y cómo ellas pueden estar sometidas en la calle a situaciones de violencia, especialmente verbal, y de acoso, de lo que algunos piensan que son piropos pero son barbaridades que, en cualquier caso, asustan a las chicas, especialmente cuando son muy jóvenes”.



Así lo relata el autor, que se hace eco de este fenómeno, apoyado por testimonios reales y por datos oficiales tan alarmantes como que en España una de cada cuatro mujeres de entre 16 y 24 años han sufrido acoso reiterado, y el 13 por ciento ha sido antes de cumplir los 15 años de edad. Y tanto o más preocupante es que esas cifras son las que indican que en torno al 90 por ciento de los casos de acoso no reciben ayuda de los testigos pese a que pidas ayuda, “lo que nos debe llamar a la reflexión”.



9.000 euros en premios



Para esta segunda edición, y con la intención de mejorar el premio, el Gobierno regional amplió las categorías de una única a tres (prensa, radio y televisión). Cada una de ellas está dotada económicamente con 3.000 euros.



En total, a esta II Edición del Premio Periodístico Luisa Alberca Lorente por la Igualdad de Género se han presentado 19 profesionales del periodismo y la comunicación, que han concurrido con un total de 28 trabajos, “todos ellos de una magnífica calidad y con una enorme implicación, con lo que se demuestra no solo un pedazo de la realidad sino el alma de quien cuenta la historia”.



Para finalizar, la consejera ha mencionado a las 19 personas participantes y ha animado a todas y todos los periodistas de la región a participar en próximas ediciones de este Premio “porque nos han regalado auténticas joyas”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.