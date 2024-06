Desde la pandemia hasta la actualidad, hay un tema que preocupa bantante a empresarios y empresas; el absentismo laboral. Estas ausencias al trabajo legalmente reconocidas tienen un coste para las empresas, que se torna más gravoso para las pymes, debido a sus menores recursos.

el problema del absentismo es más grave para las pymes

En la mañana de Herrera en COPE Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, presidente de la Federación de Empresarios de Castilla-La Mancha, presidente de la CECAM.

Absentismo laboral

Es uno de los datos que preocupan sobre todo, porque a nivel nacional son unos datos que se disparan si hablamos también de pérdidas de productividad por este absentismo laboral. Datos del año 2023 en un estudio que se va a hacer público en unos días. Ángel nos contaba que "este informe parte de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, que es quien está preocupado mayoritariamente por este asunto, más que nada porque el 67% de este coste lo están soportando las pymes y autónomos y por eso preocupa. Y parte luego, como fuentes, tenemos el INE, tenemos la Tesorería General y tenemos importante que es quien recaba y quien paga, que son la Asociación de Mutuos Recientes de Trabajo de España. Bueno, nos hemos encontrado que en los años que hemos estudiado, que son el 18 y el 23, que la ITCC ha crecido un 54,55%. En términos económicos, es decir, lo que se paga de prestación ha crecido un 74% en este mismo periodo. Sin embargo, la incapacidad temporal por contingencia profesional, que es la que gestiona y paga la mutua, ha disminuido en un 19% en este mismo periodo de tiempo.

Estamos en unas cifras por cercanas a 135.187 millones de euros. Un auténtico disparate".

¿Porqué no se va a trabajar?

Los motivos de no ir a trabajar, de ese asentismo laboral, pasan por un lado por la "enorme burocracia que hay entre las entidades que tienen que ver en esto del asentismo, que puede ser el Instituto Nacional de la Seguridad Social, los servicios públicos de salud de cada comunidad autónoma, que como todos sabemos está cada comunidad suyo".

Por ejemplo una persona que está pendiente de realizar una prueba diagnóstica, pero a lo mejor está en condiciones de trabajar, el médico de atención primaria le da la baja y tiene la baja hasta que acabe tu proceso pruebas. "Con lo cual a lo mejor está tres o seis meses esperando la prueba que podía estar trabajando y el propio trabajador también quiere trabajar, pero nos encontramos con que el médico hasta que no finalice el proceso no le da la alta. Se da un avance pero se hablaba 60 mil millones de euros el coste. No, es que a ese coste de absentismo hay que sumarle un montón de conceptos de pérdida de productividad, los servicios disminuyen por tanto las ventas también puede disminuir..."