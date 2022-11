Martínez Guijarro pide a Núñez que sea “valiente” y solicite al PP que retire la enmienda a los PGE que insiste en instalar el ATC en Villar de Cañas

El vicepresidente de Castilla–La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, le ha recordado que cuando era alcalde de Almansa “estaba en contra de que el ATC estuviera al lado de su localidad, pero no le ha importado que esté en Villar de Cañas. No sé qué le hemos hecho a Núñez los conquenses”.

Martínez Guijarro ha tildado de “magnífica noticia para la región” que el nuevo Plan de Gestión de Residuos Nucleares del Gobierno central descarte la creación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y que la solución sea albergar los residuos en todas y cada una de las centrales nucleares con almacenes temporales individualizados (ATI), “lo que permitirá evitar el trasiego de los residuos con el riesgo que supone”, ha subrayado.



Cuenca, 9 de noviembre de 2022.– El vicepresidente de Castilla–La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido al dirigente del PP en la región, Paco Núñez, que “tenga valentía” y solicite a la dirección nacional del Partido Popular que retire la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que insisten en la instalación del cementerio nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas.



Una reclamación que ha hecho Martínez Guijarro hoy en Cuenca tras conocerse que el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado el nuevo Plan de Gestión de Residuos Nucleares donde se descarta la creación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y se establece que la solución sea albergar los residuos en todas y cada una de las centrales nucleares con almacenes temporales individualizados (ATI), “lo que permitirá evitar el trasiego de los residuos con el riesgo que supone”, ha subrayado.



En este sentido, ha pedido al presidente regional del PP castellanomanchego que “vuelva a sus orígenes porque cuando era alcalde de Almansa, en Albacete, estaba en contra de que el ATC estuviera al lado de su localidad ? uno de los municipios candidatos a albergarlo, perteneciente a la Comunidad Valenciana, está muy cercano a Almansa –, pero no le ha importado que esté en Villar de Cañas. No sé qué le hemos hecho a Núñez los conquenses”.



Por ello, José Luis Martínez Guijarro ha insistido en que, tras conocerse este nuevo plan de residuos del Ministerio, “no tiene sentido que el Partido Popular siga insistiendo en el silo nuclear” y ha instado a que asuman ese modelo de gestión de residuos que plantea el Gobierno central “y que no va a haber un cementerio nuclear centralizado ni en Castilla–La Mancha ni en ningún lugar de España”.



El vicepresidente regional ha destacado que “este nuevo Plan es una magnífica noticia para la región y para la provincia de Cuenca”, ya que coincide con la negativa del Ejecutivo de Emiliano García–Page a que el silo se ubicara en Castilla–La Mancha. En este sentido, ha subrayado que “siempre hemos estado en contra de que el ATC estuviera en la región, desde el primer momento que lo supimos” y, en consecuencia, el Gobierno regional ha venido legislando para evitar su instalación en Villar de Cañas.







