Al menos una mujer herida en un accidente a la altura de la Torrecilla que está generando fuertes retenciones

Guardia Civil, 061 y servicio de mantenimiento de carreteras se han desplazado hasta el lugar, donde se ha producido una colisión entre dos vehículos 

Accidente A-4

Una colisión entre dos vehículos a la altura de la Torrecilla, en la A-4, está generando una fuerte retención de tráfico. El accidente se ha producido en torno a las 8 de la mañana, en el kilómetro 404 en sentido Sevilla. Fuentes del servicio de Emergencias 112 han confirmado a COPE que hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una ambulancia para atender a, al menos, una mujer que ha resultado herida (sin más datos por el momento). 

También se encuentran allí la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento. El carril izquierdo se encuentra cerrado. 

