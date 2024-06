"Luz Cuenca" finalista como mejor espectáculo de luz y sonido del mundo

En 24 horas sabremos si el espectáculo "Luz Cuenca" consigue el premio Internacional Mondo Dr Award 2024 al mejor proyecto de mejor instalación a nivel mundial y que se entregan este miércoles en Las Vegas.Más de 25.000 personas han vistoya este espectáculo de luz y sonido que se encuentra instalado desde el pasado mes de enero en la iglesia desacralizada de San Miguel en Cuenca. En "Herrera en Cope CLM" hemos hablado con Manuel Horischnik, Director de "Luz Cuenca":

"Estamos muy contentos, la verdad. Ha sido una noticia que recibimos la semana pasada, que nos anunciaban directamente desde Mondo DR. Y bueno, la verdad es que fue una... linda sorpresa y estamos muy contentos y muy expectantes con lo que va a pasar mañana en Las Vegas". Hasta mañana, al más puro estilo de los premios Oscars, no se sabrá si finalmente se traerán el premio a Castilla-La Mancha "Es cierto, hemos trabajado mucho hasta llegar hasta aquí. No ha sido fácil, hemos tenido que restaurar por completo el edificio. Estamos deseando saber qué pasará mañana y como en los "Goya" no sabremos nada hasta el mismo momento en el que se otorgan".

"Ojalá que ganemos el premio, eso pondría a Cuenca y a Castilla-La Mancha en lo mas alto"

Horischnik nos ofrece los motivos de su nominación "La verdad que es de las pocas instalaciones en el mundo hechas dentro de una iglesia, en este caso es una iglesia sacralizada. Esun proyecto de la Fundación Impulsa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a quienes estamos muy agradecidos y le damos la enhorabuena por todo lo que estamos viviendo. Es una instalación muy compleja, con 20 proyectores, con un sistema de sonido en tres dimensiones. Proponemos cinco escenas de diferente tipo de intensidad y la verdad es que es muy interesante ver la reacción de la gente. La gente se emociona, la gente baila, la gente se queda impactada, sorprendida. El show va cambiando muchísimo. Más que un espectáculo que uno va a ver, es un espectáculo en el que uno está dentro. Hacemos proyecciones en las paredes, en el techo, en la cúpula, entonces te sientes realmente dentro del show". El Hilo conductor del espectáculo es el arte abstracto, la cultura y la historia de Cuencia y la propia arquitectura del edificio.

Los otros tres finalistas con los que tienen que competir y que también son finalistas son la Catedral de Derby, en Reino Unido; el Santurario de Lourdes, en Francia y la Mezquita de Khawaneej, en Dubai "Son muy potentes, lo que nos sitúa a nosotros en lo más alto ahora mismo del panorama audiovisual internacional "Creo que eso ya de por sí es lo más gratificante, que reconozcan el trabajo que estamos realizando en Cuenca y nos pongan al nivel de estas otras instalaciones y ojalá que lo ganemos p orque eso también pondría a Cuenca y a Castilla-La Mancha en lo más alto".