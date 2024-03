Los hosteleros de Castilla La Mancha a Yolanda Díaz sobre los horarios de cierre: "Falta de respeto"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sorprendía con unas declaraciones en la reunión de su partido en el Congreso, sobre los horarios de cierre de los restaurantes, algunos abiertos hasta la una de la madrugada, las palabras eran que "no es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. Hace 10 días me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender seguir ampliado los horarios hasta no sé qué hora", ha dicho Yolanda Díaz.

Horarios marcados

Todos sabemos la política que ha llevado marcada la ministra durante la legislatura, intentar adecuar los horarios de las empresas. Reducir la jornada de los trabajadores pagándoles lo mismo, impedirles trabajar más de 38,5 horas a la semana y que, en 2025, ese tope se reduzca a 37,5 horas en lugar de las 40 actuales.

??Herrera: "Yolanda Díaz no quiere que usted esté en un restaurante abierto de madrugada.

??¿Y qué le importa a Yolanda Díaz dónde estoy yo estoy de madrugada?

??¿Y tú quién eres para decirme mi a qué hora tengo que cenar?

...Pero vamos a ver, pero qué majadería es esa” pic.twitter.com/cCN5XmBzv1 — COPE (@COPE) March 5, 2024





Sector hostelero

El presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla la Mancha, David Giménez Sánchez comentaba en COPE que estas declaraciones de Yolanda Díaz "me parecen una falta de respeto más hacia nuestro sector. Como indicaba nuestro presidente nacional hace unos días, no se ha puesto en contacto con nosotros, con el 75% que representamos la Federación Nacional de Hostelería, a la que también pertenecemos nosotros, como Castilla-La Mancha, y me parece una limitación de nuestros derechos. Ya en estos últimos años hemos demostrado que con 270.000 establecimientos que tenemos en toda España, hemos tenido 180.000 inspecciones de trabajo. Creo que nos están avasallando, que nos están intentando reducir nuestros derechos".

Giménez cree que "Yolanda Díaz tiene últimamente unas desafortunadas declaraciones porque está con un sector que tiene mucho peso en España y para nosotros es una falta de respeto y para mí como hostelero, creo que yo cumplo con mis horarios, cumplo con todo lo que nos pide la ley y creo que nos debe dejar trabajar".

Imposible cerrar antes en España

El presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla la Mancha, recordaba que "cuando tuvimos el COVID vimos como se adelantaban las jornadas de cenas y de algunas reuniones que se hacen por la noche también en restaurantes. Pero efectivamente el turno de trabajo de España no es el de Londres, que terminan a las cuatro de la tarde. Por ejemplo. Aquí terminamos a las ocho de la tarde. Y entonces a lo mejor hay que adelantar las jornadas de trabajo para nosotros. Que venga antes el cliente y se vaya antes, bueno, pues tampoco es un perjuicio, pero sí que las jornadas de trabajo están estipuladas así y nosotros tenemos que seguir trabajando como está la demanda".

?? "¿Quién te crees que eres?"



?? La reacción de Carlos Herrera a las palabras de Yolanda Díaz sobre el horario de los bares y restaurantes en España



https://t.co/Sj15dYhZB1 — COPE (@COPE) March 5, 2024





El trabajador de uno de los bares de la Calle Comercio en Toledo, aseguraba que "el turno o horario depende de las personas, también es verdad que hay gente que lo valora y no viene tarde a cenar, y otra no lo entiende, otras que llegan a las once y media y te preguntan si pueden sentarse, ahora pues este es nuestro horario y hay que respetarlo".

Celebrada ayer la gala guía Repsol 2024 en Cartagena para su entregar los soles Repsol 2024. Castilla la Mancha ha tenido la suerte de recibir algunos de estos soles; el restaurante Ababol en Albacete, consiguió su primer sol en este 2024. También lo hizo Ancestral en Illescas. Y en las Casas Colgadas de Cuenca, el restaurante del chef Jesús Segura. consiguió su segundo sol Repsol.

Jesús Segura, nos comentaba en COPE que "al final España es el país con más laxitud horaria a la hora de las comidas y las cenas. Equiparar ciertas cosas, a cosas que se hacen en Europa, sin hablar de conciencia social, y solo fijándonos en una cosa, estamos viendo un árbol en vez de ver el bosque. No nos podemos fijar solo en que cenan a las 7 o a las 8, sino que también a lo mejor es que terminan de trabajar a las 5 de la tarde. Uno trabaja por la tarde. Entonces vamos a fijarnos en todo y no solo en ciertos rangos".