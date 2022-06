Los hospitales de Cuenca y Albacete retoman el trabajo en red en cirugía pediátrica evitando el desplazamiento de los niños para operarse

El objetivo es que los niños de Cuenca se operen en el Hospital Virgen de la Luz por los especialistas del Servicio de Cirugía Pediátrica de Albacete, que se desplazan a Cuenca para la realización de las intervenciones quirúrgicas.

Cuenca, 19 junio de 2022.– El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), ha retomado la actividad de Cirugía Pediátrica tras la pandemia por COVID–19, con el objetivo de que los niños conquenses no tengan que desplazarse a otros centros hospitalarios para someterse a una intervención quirúrgica.



La incorporación de la Cirugía Pediátrica a la cartera de servicios del Hospital Virgen de la Luz se llevó a cabo en el mes de noviembre del año 2019 pero fue necesario suspender la actividad a causa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.



El desarrollo de este tipo de intervenciones quirúrgicas a los niños en edad pediátrica en el hospital conquense es posible gracias al trabajo en red que desarrollan los hospitales públicos de la región, tal y como viene promoviendo el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha y que, en este caso, permitió alcanzar un acuerdo entre la Gerencia del Área Integrada de Cuenca, la Gerencia de Albacete y el Servicio de Cirugía Pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.



El objetivo es que los niños de Cuenca se operen en el Hospital Virgen de la Luz por los especialistas del Servicio de Cirugía Pediátrica de Albacete, que se desplazan a Cuenca para la realización de las intervenciones quirúrgicas.



Con el objetivo de atender la demanda que se produce en Cuenca en principio se programa un quirófano mensual, pudiendo llegar a realizar entre cinco y seis intervenciones al día con la colaboración de los profesionales del área quirúrgica del Hospital Virgen de la Luz.



El jefe del Servicio de Anestesia del Hospital de Cuenca y responsable del Área Quirúrgica del centro hospitalario conquense, el doctor Juan Carlos García Collada, ha expresado su satisfacción porque el Hospital Virgen de la Luz ha logrado retomar el programa de cirugía pediátrica que se inició antes de la pandemia y ha indicado que ello va a permitir reducir la lista de espera de los pacientes programados para cirugía pediátrica “de tal forma que estos pacientes ya no van a tener que desplazarse al Complejo Hospitalario Universitario de Albacete con lo cual supondrá un beneficio enorme tanto para los pacientes como para sus familias”, ha especificado.



De igual forma se ha manifestado la doctora María Soledad Fernández, responsable del Servicio de Cirugía Pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que acompañada por la cirujana Esperanza Julieta Hernández Anselmi, se desplaza al Hospital Virgen de la Luz para intervenir a los niños conquenses.



“Para los niños de Cuenca es una ventaja que nos desplacemos hasta aquí y ellos no tengan que ir a Albacete”, ha explicado la cirujana, que ha agradecido la colaboración que reciben de los profesionales del hospital conquense durante las jornadas quirúrgicas.



Estas cirugías son indicadas, generalmente, por los pediatras que, hasta ahora, tenían que derivar a los niños a otros hospitales que dispusiesen de servicio de Cirugía Pediátrica y debían incluirse en la lista de espera de aquellos centros sanitarios.



A partir de ahora, los niños conquenses solo tendrán que desplazarse para acudir a una consulta de Cirugía Pediátrica en Albacete, en la que se ratificará la indicación quirúrgica y se les incluirá en lista de espera quirúrgica específica para ser operados en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.



Todo ello se realizará dentro del circuito de la sanidad pública de Castilla–La Mancha, con las máximas garantías y en el marco del Servicio de Salud regional, evitando la derivación a clínicas privadas.







