La Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha se aprobará en las Cortes regionales el próximo 28 de julio

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha indicado que su aprobación va a ser una “excelente noticia que da seguridad al sector, que incorpora nuevos modelos de negocio y garantiza la trazabilidad de nuestro vino para venderse aquí y en todos rincones del mundo”.

En relación al agua, ha valorado la reducción del ultimo trasvase de 20 a 13 hectómetros cúbicos por el Gobierno de España, “una decisión valiente en tiempos difíciles” y ha reiterado necesidad de “reducir al máximo los trasvases, que se envíe agua solo cuando sea necesaria para consumo humano”.

Albacete, 14 de julio de 2022.– Ya hay fecha para el debate y aprobación en las Cortes de Castilla–La Mancha de la próxima la Ley de la Viña y el Vino de Castilla–La Mancha, será el próximo el 28 de julio. Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien esta mañana ha participado en el desayuno informativo organizado por La Tribuna de Albacete en colaboración con Agro–Santander, ante cerca de 200 personas, representantes del tejido económico y social.



En declaraciones a los medios de comunicación, se ha referido a que, de esta manera, se recupera una ley “que nunca debimos perder”. En este sentido, ha añadido que “siendo Castilla–La Mancha la bodega del mundo, necesitábamos tener una ley a la altura de lo que representa Castilla–La Mancha en ese sector, en el que somos líderes mundiales” y ha recalcado que va a ser una “excelente noticia que da seguridad al sector, que incorpora nuevos modelos de negocio y garantiza la trazabilidad de nuestro vino para venderse aquí y en todos rincones del mundo”.



Ha recordado también que esta normativa proviene del Plan Estratégico trabajado con el sector en la legislatura pasada y en el que se marca la fecha de 2025 para alcanzar los 2.500 millones de euros en valor en la exportación. Un sector, muy importante para la región, ha señalado, desde el punto de vista “económico, social y territorial”.



En datos, ha trasladado, durante su intervención en el desayuno, las existencias a 31 mayo de vino y mosto en Castilla–La Mancha, con 15,5 millones de hectolitros y con una reducción de dos millones respecto al mes anterior, augurándose “menos existencias a 31 de julio, siendo un dato positivo”.



Así, ha pedido a los presentes que “tenemos que hacer el esfuerzo de contarlo en positivo. No trasladar un mensaje de tristeza permanente porque el sector no es eso, no representa lo mejor de nuestra tierra”.



Además, otros aspectos abordados en la jornada de hoy por Martínez Arroyo han sido la nueva PAC, como la llegada de más fondos para la región que va a ser de las más beneficiadas, por lo que ha lanzado un mensaje claro sobre las regiones agronómicas, que pasarán de 50 en la actual PAC a 20 a partir de 2023, “no es lo que quería la región, que desde el principio ya había puesto sobre la mesa una reducción aún mayor de estas regiones de convergencia”, ha reiterado.



Por su parte, el consejero ha calificado de “importante” el hecho de que se haya conseguido mantener a los agricultores medianos y pequeños. “Cuando nos contaron una moto en la negociación pasada de que íbamos a expulsar a la agricultura de sofá. Eso no sucedió y se expulsó a los más pequeños”, ha recalcado.



En relación a la situación actual, Martínez Arroyo ha reiterado la petición realizada desde España y apoyada por Castila–La Mancha para que la Comisión Europea autorice la siembra de los barbechos para los cereales de invierno, algo que se espera autorice la Comisión Europea el próximo lunes, que beneficiaría a una región como la nuestra con 600.000 hectáreas en barbecho que podrían sembrarse.



El agua, imprescindible para el futuro



Martínez Arroyo, también ha valorado el último trasvase aprobado que ha supuesto una reducción de 20 a 13 hectómetros cúbicos, “una buena noticia”, aunque se seguirá reiterando necesidad de “reducir al máximo los trasvases, que se envíe agua solo cuando sea necesaria para consumo humano”, tal y como ha incidido.



Ha valorado la decisión del Gobierno de España porque es “una decisión valiente en tiempos difíciles y hubo épocas no muy lejanas en la que el Gobierno de España autorizaba directamente las cantidades que proponía la comisión de explotación. Esto ya no sucede y de ello se beneficia Castilla–La Mancha”.



Ha apelado a “la solidaridad como siempre” y ha añadido que desde Castilla–La Mancha se ha “defendido a los agricultores medianos y pequeños del Levante en su conjunto, porque somos la misma gente, la que está tirando del país”.



Sobre regadío, ha destacado que estamos invirtiendo en Castilla–La Mancha 185 millones de euros, y ha resaltado la mayor inversión pública del Gobierno nacional para la sustitución de los bombeos del Júcar por 77 millones de euros.



Ha insistido en el trabajo que se realiza en abastecimiento y depuración. En el primero de los casos, ha subrayado la próxima puesta en marcha del sistema de abastecimiento de la tubería a la Llanura Manchega que es una obra “revolucionaria”.



En depuración, ha resaltado la que se realiza en las empresas del sector agroalimentario, que han supuesto cerca de cinco millones de ayudas a través de las líneas FOCAL y VINATI, para 74 proyectos en Castilla–La Mancha.



En materia de innovación, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural se ha referido a que la región va a poner en marcha 32 proyectos de investigación para innovar en los sectores agroalimentario, agrícola y ganadero. Contarán con más de cinco millones de inversión y habrá más de 100 entidades implicadas.



En este desayuno informativo, Martínez Arroyo ha sido presentado por el presidente de Dcoop, Antonio Luque.





