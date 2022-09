Las Ferias de San Mateo en Talavera, última parada de la campaña “Igualdad es No Violencia” que ha recorrido 8 municipios de la provincia

La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, ha explicado que esta carpa, situada en la Plaza de la Juventud de Talavera con motivo de las Ferias de San Mateo busca sensibilizar de manera participativa sobre la violencia de género y, en concreto, sobre las agresiones sexuales como una forma de violencia machista, a la vez que se promueven comportamientos y actitudes que impulsen las relaciones igualitarias.

Talavera de la Reina (Toledo), 23 de septiembre de 2022.– Talavera de la Reina acogió anoche la última parada en la provincia de Toledo de la campaña del Gobierno de Castilla–La Mancha 'Igualdad es no Violencia? frente a la violencia de género y la violencia sexual, una iniciativa que ha recorrido ocho municipios toledanos y que ha llegado a 40 en el conjunto de la Comunidad Autónoma.



La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, que ha visitado el estand de esta campaña organizada por el Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha en colaboración con la asociación de mujeres 'Opañel?, ha explicado que esta carpa busca sensibilizar de manera participativa sobre la violencia de género y, en concreto, sobre las agresiones sexuales como una forma de violencia machista, a la vez que se promueven comportamientos y actitudes que impulsen las relaciones igualitarias.



“Desde el Gobierno de Castilla–La Mancha seguimos impulsando proyectos y programas que den visibilidad a los diferentes tipos de violencia de género como son las agresiones sexuales, con el fin de concienciar a la población en general sobre las mismas y, sobre todo, para que las mujeres que sean víctimas de este tipo de violencia sepan dónde tienen que acudir y que podemos ayudarlas a través de la red de centros de la mujer de la región que cuentan con profesionales especializadas para atenderlas”, ha subrayado la delegada provincial durante su visita a este punto informativo.



La campaña ha llegado este verano a las calles y fiestas de ocho municipios



Cogolludo ha explicado que “este año y ante la normalización de la situación sanitaria, ‘Igualdad es No Violencia’, que se incluye en la campaña del Gobierno regional ‘Sin un Sí, es No’, ha vuelto a las calles y fiestas de nuestra región” y ha recordado que el Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha puso en marcha esta acción en el verano de 2016 y, desde entonces, se ha mantenido año tras año, salvo los años 2020 y 2021, que ante la suspensión de las fiestas y eventos populares por la pandemia, la campaña se desarrolló en los hogares de protección a la infancia de la Junta.



En la visita a esta carpa, la delegada de Igualdad en Toledo ha recordado que esta campaña incluye actuaciones de sensibilización online a través de redes sociales –todas las actividades pueden seguirse en el perfil de Instagram @Igualdadesnoviolenciaclm–, la construcción de un blog colaborativo de relatos, la instalación de puntos de información con los recursos más cercanos proporcionados por el Instituto de la Mujer, la realización de dinámicas de sensibilización o la instalación de un photocall.



Además, el Gobierno regional ha puesto en marcha de nuevo la campaña publicitaria en medios de comunicación ‘Sin un Sí, es No’ para recordar que el consentimiento por parte de todas las personas implicadas en una relación es imprescindible.



La delegada provincial de Igualdad ha recordado que la campaña “Igualdad es no Violencia ha realizado sus talleres y juegos didácticos y de sensibilización a lo largo de este verano en Villarrubia de Santiago, El Viso de San Juan, Illescas, Sonseca, Los Navalmorales, Fuensalida, Villafranca de los Caballeros y ahora en Talavera de la Reina.



Cogolludo, tras agradecer “el buen hacer y la predisposición de todos los ayuntamientos que han participado en esta edición de la campaña y resaltar la labor en favor de la igualdad y la lucha contra la violencia de género de la asociación 'Opañel?, ha enfatizado que “en la violencia de género, la sociedad no puede mirar hacia otro lado” y ha instado a “trabajar todas y todos para logar la igualdad real, porque así conseguiremos una sociedad más justa”.



Por último, la delegada ha recordado que existe un teléfono en Castilla–La Mancha para denunciar la violencia de género como es el 900–100–114, además de la implicación de los 84 centros de la Mujer, y sus servicios laboral, social, jurídico y psicológico, de los que 23 se encuentran en la provincia de Toledo.







