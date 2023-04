Las caídas siguen siendo la principal causa de ingreso en el Hospital Nacional de Parapléjicos durante 2022

Las causas traumáticas superan, con 154 casos, a las no traumáticas, que han supuesto un total de 112 ingresos.



Los accidentes en motocicleta son la primera causa de ingreso en el centro sanitario toledano, por accidente de seguridad vial, donde casi todos son hombres.

Toledo, 28 de abril de 2023.– El Hospital Nacional de Parapléjicos, centro dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), atendió durante 2022 un total de 266 nuevos pacientes con lesión medular, de los que 190 fueron hombres y 76 mujeres, todos ellos procedentes de hospitales de diferentes puntos de España.





Según fuentes de la Dirección Médica del hospital público de referencia nacional especializado en lesión medular, las causas traumáticas siguen siendo las más frecuentes, con 154 nuevos casos (58 por ciento), y el resto, 112 (42 por ciento), corresponden a ingresos por una miscelánea de causas no traumáticas.





Tal y como ha explicado el director médico del centro, el doctor Antonio Juan Pastor, “dentro de los ingresos de origen traumático, las caídas son la causa más frecuente (76 pacientes), frente a los accidentes de tráfico (47), accidentes deportivos (25), agresiones (tres) y un accidente de avioneta. En este grupo, la edad promedio del total es de poco más de 48 años y una clara mayoría de hombres, 132, y solo 22 mujeres”.





El gran grueso de caídas (53 pacientes) se produjeron de forma accidental. La edad media de los ingresados fue de 61 años, la mayor edad media de toda la muestra; de hecho, casi la mitad de los pacientes ingresados tenían más de 65 años. Estas caídas las sufrieron 44 hombres, en comparación con nueve mujeres.





Entre las razones de las caídas, el responsable médico del centro ha destacado que doce de ellas fueron precipitaciones con intención de suicidio, de las cuales siete fueron mujeres y cinco hombres, invirtiéndose la habitual distribución por sexos de la mayoría de grupos distribuidos por causas de lesión medular. Asimismo, destaca la distribución por edad en esta causa, pues el promedio es de 35 años, y el 50 por ciento tenían 25 o menos años.





Del total de caídas, once fueron considerados accidentes laborales. Todos los afectados fueron hombres, con una edad promedio de 42 años.





Accidentes de tráfico





De los 47 ingresos por accidente de tráfico con resultado de lesión medular, 17 iban en motocicleta, 15 en automóvil con circunstancias de todo tipo (conductor, copiloto, a baja velocidad, ‘in itinere’, entre otros), seis fueron víctimas de atropello, cuatro iban en bicicleta, tres en quad y dos en autobús.





La inmensa mayoría de los accidentes de tráfico han sido sufridos por hombres, habiendo solo cuatro mujeres. Dos de ellas fueron víctimas de atropello y una sufrió un accidente de automóvil yendo de copiloto. En cuanto a la edad del total de la muestra, excluidos los atropellos, el promedio es de casi 43 años.





Si se analizan solo los accidentes de motocicleta, el 94 por ciento fueron hombres con una edad promedio de 40,6 años, con edades que oscilan entre los 22 y los 66 años. Las seis personas víctimas de atropello tienen edades que oscilan entre los tres años y los 75 años de edad. Y si se analizan los dos casos que sufrieron lesión medular mientras viajaban en autobús, los dos eran hombres, con una edad media de 72,5 años, sufriendo en ambos casos lesiones cervicales incompletas.





Accidentes deportivos





Entre los 25 pacientes ingresados por accidentes deportivos y de ocio, ocho fueron por zambullida, seis practicaban ciclismo, dos motociclismo deportivo, dos surfistas, y luego hay una miscelánea de prácticas deportivas, desde paracaidismo, senderismo, escalada en rocódromo o tenis, entre otros. Destaca el número de accidentes que se han producido por zambullida, la mayoría de ellos en piscinas (seis personas, el 75 por ciento), incluida una caída accidental; pero también se han dado en la playa y en un pantano.





Los tres pacientes atendidos en el centro con lesión medular por agresión, eran todos hombres, dos de ellos con herida por arma de fuego y con edades comprendidas entre los 30 y 56 años.





Causas no traumáticas, médicas o quirúrgicas





Respecto a las causas no traumáticas, el resultado de la casuística analizada es que, de los 112 pacientes, 35 tenían lesión medular con patología osteoarticular o degenerativa, 21 de causa tumoral, 20 de causa vascular, 17 casos de causa infecciosa, 13 de causa autoinmune o inflamatoria, cinco complicaciones quirúrgicas y una de causa congénita no incluida en ninguna otra clasificación.





El doctor Pastor ha aclarado que “algunas de las enfermedades podrían ser incluidas en más de un grupo. Inicialmente, como complicaciones quirúrgicas solo se han incluido las cirugías que no eran de columna, en las que no cabía esperar una lesión medular como complicación”. Como dato complementario a este último, de los 35 pacientes con patología osteodegenerativa, 17 sufrieron complicaciones post intervención, lo que elevaría el total de complicaciones a 22, pasando a ser el primer grupo de causa no traumática.





Por nivel de lesión, la distribución de pacientes es la siguiente: 121 lesiones cervicales, 115 lesiones torácicas y 30 lumbares. De todas ellas, 91 fueron lesiones completas y 175 incompletas.





En relación a la procedencia por comunidad autónoma, 61 pacientes proceden de Castilla–La Mancha, 19 de Andalucía, tres de Aragón, uno de Asturias, dos de Baleares, cinco de Cantabria, 30 de Castilla–León, uno de Ceuta, 22 de Extremadura, dos de La Rioja, 70 de Madrid, cuatro de Melilla, 14 de Murcia, cuatro de Navarra, siete de País Vasco y 13 de Valencia.





