El Jurado Arbitral superó el 45 por ciento de intermediaciones de conflictos laborales con acuerdo entre empresas y trabajadores durante el pasado año en la provincia de Albacete

Albacete, 16 de febrero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha puesto en valor el papel del Jurado Arbitral Laboral, que nació fruto del diálogo social entre empresarios y sindicatos en la Comunidad Autónoma, y que en el pasado año 2022, realizó 14 intermediaciones con acuerdo beneficiando a 15 empresas y 965 trabajadores, es decir, un 45,16 por ciento de su actividad en el pasado ejercicio.



Estos datos de resoluciones de conflictos laborales colectivos han sido trasladados a través del Jurado Arbitral Laboral han sido trasladados por el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino, en la Casa Perona, junto a la secretaria provincial de CCOO, Carmen Juste; el representante del sindicato UGT en Albacete, Francisco Olalla, y el representante de la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, Paulino Cuevas.



El delegado de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha informado que este instrumento que nació al amparo del III Acuerdo de Conflictos Laborales de Castilla–La Mancha, ha tramitado en el año 2022, un total de 37 expedientes, que afectaban a 41 empresas y 2.476 trabajadores y trabajadoras de la provincia de Albacete.



Nicolás Merino ha apuntado que del total de expedientes, se realizaron 31 tramitaciones efectivas, alcanzando el 83,7 por ciento, abarcando 34 empresas y 2.086 trabajadores, con un 45,16 por ciento de intermediaciones con acuerdo entre las partes; 17 sin acuerdo, que representan el 54,8 por ciento y que afectan a 19 empresas y 1.211 trabajadores, y se contabilizaron 6 no efectivas.



Origen de los conflictos



Con respecto a la distribución de expedientes atendiendo al origen del conflicto, 28 se realizaron con “interpretación y aplicación”, un 75,67 por ciento, que afectaban en el pasado año a 32 empresas y a 2.123 trabajadores.



En esta exposición, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo ha explicado, que 11 intermediaciones finalizaron “con avenencia”, el 39,28 por ciento; otras 11 “sin avenencia”, el 39,28 por ciento; 5 “sin efecto”, el 17,8 por ciento y sólo en un caso fue desestimado.



Además, Nicolás Merino también ha detallado que hubo 5 conflictos laborales por “modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo”, el 13,5 por ciento, afectando a 5 empresas con 77 trabajadores, de las que 2 finalizaron “con avenencia”, el 40 por ciento y 3 “sin avenencia”, el 60 por ciento.



Por otro lado, hubo 4 conflictos laborales por “huelga”, el 10,8 por ciento, que afectaban a 4 empresas y 226 trabajadores, de las que en un caso hubo “acuerdo” entre las partes y 3 “sin acuerdo”, el 75 por ciento.



En cuanto al ámbito del conflicto laboral, en 37 ocasiones se circunscribieron al ámbito de la empresa y no hubo conflictos por sectores.



En relación a las empresas, 10 se produjeron en residencias de mayores, 6 en la aeronáutica, 4 en la limpieza, 4 en el metal, 2 en la alimentación, 2 en la hostelería, 2 en la logística, 2 en seguridad privada, 2 en la sanidad privada, 1 en el transporte de viajeros, 1 en el sector agropecuario y finalmente 1 en el veterinario.



Finalidad del Jurado Arbitral



La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha recordado que el Jurado Arbitral Laboral es una fundación tutelada por esta área de gestión de la Administración autonómica y su finalidad es la conciliación, mediación y arbitraje en el ámbito laboral, un objetivo que redunda en el beneficio de empresas y trabajadores, tal y como se contempla en el III Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos, alcanzado por CECAM, CCOO y UGT en 2013.



Valoración de agentes económicos y sociales en Albacete



La secretaria provincial de CCOO, Carmen Juste y el asesor jurídico de UGT Albacete, Francisco Olalla han denunciado públicamente la desaparición del Jurado Arbitral Laboral en Castilla y León, afirmando que “la derecha y ultraderecha han decidido eliminar este órgano democrático para solucionar, ejemplo de democratización de las relaciones laborales y de diálogo social, y un conflicto no se soluciona con más conflicto”, han apuntado.



Por su parte, Olalla en representación del sindicato UGT Albacete ha subrayado que el Jurado Arbitral Laboral esta “consolidado y reconocido por los agentes sociales, y ha demostrado su eficacia”. Además, ha resaltado su función para evitar judicialización de conflictos, además de ser un órgano “vertebrador” y que “defiende el bien común para mejorar el funcionamiento de la relación entre empresas y trabajadores”.



En su intervención, la secretaria provincial de CCOO, Carmen Juste ha remarcado el alto porcentaje de acuerdo, y ha trasladado que hubo 5 mediaciones en los que no se presentó la empresa. Además, ha puesto en valor que a nivel regional, el porcentaje de acuerdos del Jurado Arbitral alcanzó el 40,9 por ciento, “el dato más alto de toda España”.



“Es un órgano indispensable y necesario para intermediar en los conflictos laborales y es un Instrumento fundamental de diálogo social y porque desbloquea conflictos”, ha apuntado Juste.



Finalmente, el representante de FEDA, Paulino Cuervas–Mons ha reivindicado la recuperación en el Jurado Arbitral Laboral de las mediaciones “individuales”, y ha añadido que porque “en el caso de los conflictos colectivos la utilidad está más que demostrada”. Además, ha recordado que este instrumento “es útil y lo ha demostrado a lo largo del tiempo”, además de ser “clave” a la hora de elaborar los textos de futuros convenios colectivos.







