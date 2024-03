Jesús Segura, chef del restaurante “Casas Colgadas” ha conseguido su segundo Sol Repsol que recogió la noche del lunes dentro de la gala Guía Repsol 2024 celebrada en Cartagena.

Asegura que no se lo esperaba pero se muestra ilusionado y satisfecho por un trabajo realizado en equipo “al final es el resultado de un esfuerzo diario y el mérito es de todo el equipo”.

La Guía Repsol ha reconocido el mimo con el que tratan al producto y a los productores “Estamos recuperando técnicas y cuidando mucho al productor , además de apostar por la sostenibilidad”.

Un nuevo reconocimiento que no va a suponer que sea prohibitivo visitar el restaurante, todo lo contrario “de hecho hemos lanzado un menú más corto y más asequible para ponernos acordes a los tiempos que vivimos”.

Reconoce que le cuesta elegir entre los inmejorables productos que tenemos en nuestra tierra “los utilizo todos, no podría quedarme con uno sólo, tenemos un buen cordero, setas, trufas, quesos, vino. Tenemos una despensa muy grande, plural y polivalente”.

Ser el restaurante de las Casas Colgadas, todo un símbolo en Cuenca y en todo el mundo, supone para Jesús toda una responsabilidad “es la imagen internacional de Cuenca y nos hemos impuesto que lo que hacemos dentro tiene que estar acorde al envoltorio que tenemos. Es cierto que este espacio no se diseñó como restaurante y nos faltaban los servicios ,tomas de luz y desagües pero estamos contentos porque en apenas 18 meses estamos consiguiendo que todo funcione”.





Y aunque no se debe mezclar las cosas de comer con la política, le preguntamos su opinión sobre las últimas declaraciones de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abogando por limitar el horario de cierre de los restaurantes “equiparar ciertas cosas a lo que se hace en Europa sin hablar de conciencia social es ver un bosque sin ver el árbol. Las jornadas laborales en Europa son intensivas y tienen otro modelo de productividad. No nos podemos fijar solo en que cenan a las siete porque es consecuencia de que terminan de trabajar a las cinco de la tarde. Vamos a fijarnos en todo y no en ciertos rangos”.

No ha sido el único restaurante de Castilla-La Mancha reconocido en la Gala de este año. El restaurante "Ababol" en Albacete del chef Juan Monteagudo ha logrado su primer Sol igual que "Ancestral " en Illescas con el chef Víctor Infantes.

"Ancestral" en Illescas





Juan Monteagudo, chef del restaurante "Ababol"





Se unen a los Soles que mantienen 25 restaurantes en nuestra región liderados por "Maralba" en Almansa (Albacete) e Iván Cerdeño en el Cigarral del Ángel de Toledo con tres Soles cada uno.