La inteligencia artificial se convierte en la aliada clave para el futuro de las empresas familiares en Castilla-La Mancha

En un entorno donde el 81% de las compañías españolas sitúa la inteligencia artificial entre sus prioridades estratégicas, su aplicación en las pequeñas y medianas empresas se ha vuelto fundamental. Especialmente en regiones como Castilla-La Mancha, donde más del 90% del tejido empresarial está compuesto por empresas familiares.

En este contexto, el mentor ejecutivo Valerio García ha lanzado su tercer libro, El evangelio del legado, que ha alcanzado la categoría de bestseller en Amazon. La obra ofrece una guía sobre cómo aplicar la IA para afrontar los desafíos específicos de estas compañías.

El reto del relevo generacional

Uno de los principales mensajes del libro se centra en la alta tasa de mortalidad de las empresas al pasar de una generación a otra. Según expone el autor, actualmente en España "el 70% de las empresas no pasan de primera a segunda generación". García argumenta que las compañías son un reflejo de la mentalidad de sus líderes y que es crucial abordar la resistencia a los cambios generacionales para asegurar su supervivencia y crecimiento.

Para lograrlo, la obra profundiza en problemas de comunicación interna como los vacíos semánticos o los "silencios que son agotadores y cuestan un coste altísimo a las empresas". Frente a métodos tradicionales como los diccionarios corporativos, inviables para pymes, García propone la IA como una herramienta que "nos está ayudando a hacerlo mucho más rápido sin tener que romper estructuras".

IA para pensar, no para sustituir

El autor, creador del método Clarity Code, ha integrado en su libro un agente de inteligencia artificial que acompaña al lector. El objetivo no es reemplazar el trabajo humano, sino potenciar el pensamiento crítico. La IA "viene para ayudarte a pensar". Este enfoque busca confrontar al empresario con nuevas perspectivas y ayudarle a revertir paradigmas obsoletos.

La primera barrera a superar, según el libro, es la normalización de los problemas. "Hemos normalizado el desafío, no vemos los problemas porque consideramos que esto es así", señala García. Por ello, una de las claves que enseña es a "no aceptar el daño" y a comprender que "las cosas que se han hecho toda la vida así y no te están dando el resultado que quieres, se pueden hacer de manera diferente".

Finalmente, el experto hace un llamamiento a perderle el miedo a la inteligencia artificial, incluso a los líderes más veteranos y escépticos. Subraya que, aunque es una máquina, se le debe hablar como a un humano y "tratar los problemas con mucho contexto" para obtener respuestas valiosas. De esta forma, asegura, se pueden encontrar soluciones que antes parecían inalcanzables de una manera "muy económica y fácil".