“Hoy tenemos autoestima colectiva y hemos decidido que lo que nos tiene que pasar, pasa por nosotros y no pasa de nosotros”

García–Page ha reconocido, con orgullo, que esta tierra exporte 100 veces más que en el año 1982, que se haya triplicado el número de mujeres trabajadoras y que la economía de esta región se haya multiplicado por diez. Además, ha destacado el importante crecimiento que ha experimentado el turismo, pasando de 61.000 visitantes, hace 40 años, a los 2.200.000 “con los que contamos hoy, y sin playa, de momento”, ha bromeado.

Puertollano (Ciudad Real), 31 de mayo de 2022.– “Ésta es una tierra sensata, con nobleza de calle y nuestro propósito es hacer mejor a España”. Así se ha pronunciado esta mañana en el Auditorio Municipal ‘Pedro Almodóvar’ de Puertollano (Ciudad Real), el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, que en un emotivo discurso ha reconocido que, tras 40 años de Estatuto de Autonomía, “tenemos autoestima colectiva y hemos decidido que lo que nos tiene que pasar, pasa por nosotros y no, de nosotros”. En este orden de cosas, ha significado que a lo largo de esto cuatro decenios “ningún dirigente de esta región ha tenido una causa o ha sido imputado por corrupción”.



García–Page ha agradecido la asistencia de todas las personas los presentes, así como la de los dos ex presidentes de la Comunidad Autónoma, José Bono y José María Barreda. “Estamos todos los que tenemos que estar”, ha apuntado. Del mismo modo, ha aprovechado para agradecer a Bono y a Barreda su trabajo al frente de Castilla–La Mancha porque “han levantado la sanidad, la educación y los servicios sociales, mimetizándose con el paisaje, sin dejarse afectar por el mal de la M–30”, ha manifestado.



“Ellos –ha dicho en alusión a los dos ex presidentes autonómicos, presentes hoy en Puertollano– son una seña de identidad de la clase política de la región”, ha explicado García–Page, quien ha considerado que esta Comunidad Autónoma “se ha dedicado a construir una vida mejor con los instrumentos que nos dieron”. Así, ha subrayado que en los 40 años de Estatuto de Autonomía en Castilla–La Mancha se ha conseguido “desterrar el odio social” y “hemos antepuesto los intereses de la región a todo lo demás”.



40 años de Estatuto de Autonomía



Emiliano García–Page ha aprovechado que este año se conmemoran 40 años de Estatuto de Autonomía para presumir de que, en este tiempo, la sociedad de Castilla–La Mancha se ha empleado en construir una vida mejor para la gente “sin perjudicar a la unidad”. Del mismo modo ha reconocido que, si bien “el Estatuto nos da autonomía, la soberanía sigue siendo española”.



Tras recordar que la mitad de la población castellanomanchega ha nacido después de la Autonomía, ha apuntado que, gracias a ésta, hoy Castilla–La Macha cuenta con 400.000 habitantes más que hace 40 años, cuando salieron de esta tierra cerca de un millón de personas “a buscarse la vida”.



“Hemos pasado de tener una mujer diputada, a contar con 14; de que tan solo uno de cada tres hogares tuviera teléfono a que cuenten al menos con uno el 99 por ciento de la población”, ha relatado García–Page, orgulloso a su vez de que esta tierra exporte 100 veces más que en el año 1982, que se haya triplicado el número de mujeres trabajadoras y que la economía de esta región se haya multiplicado por diez. En este mismo sentido, ha destacado el importante crecimiento que ha experimentado el turismo, pasando de 61.000 visitantes hace 40 años, a los 2.200.000 “con lo que contamos hoy, y sin playa, de momento”, ha bromeado.



El jefe del Ejecutivo regional, que ha reconocido que hay muchas cosas por mejorar, ha querido significar hoy, Día de la Región, la evolución que esta tierra ha experimentado “con los mimbres que nos dejaron” y ha destacado que casi la mitad de la economía de esta tierra se dedica a la exportación. Así, ha apuntado, “una de cada cuatro botellas de vino que exporta España es de Castilla–La Mancha”. Del mismo modo se ha referido al producto líder en exportaciones, el queso manchego.



Todo ello, ha repercutido de manera muy positiva en la calidad de vida de la sociedad de Castilla–La Mancha, un dato que ha destacado el presidente regional al aseverar que “tras 40 años, hemos ganado cinco años en esperanza de vida y el gasto por persona ha crecido dos veces y media en sanidad”. En este punto ha tenido palabras de recuerdo para los fallecidos a causa de la COVID–19, así como de agradecimiento a todo el personal sanitario y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “que tanto y tan bien trabajaron en la lucha contra la pandemia”.



Al hilo de este reconocimiento, ha explicado que hace 40 años solo un 2 por ciento de la población llegaba a los 80 años y que ese dato llegará al 7 por ciento el próximo año. También ha destacado que se ha multiplicado por tres el número de enfermeras y enfermeros colegiados del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha y por dos los recursos sanitarios. “Hoy tenemos 62 quirófanos más”, ha apuntado.



Renta agraria mejorada y AVE en todas las ciudades



Emiliano García–Page ha apuntado que la renta agraria de los agricultores y ganaderos de la región se ha multiplicado por 15 gracias, en gran medida, a las ayudas europeas. Del mismo modo, ha dicho que esta tierra ha pasado de no depurar el agua a tener el 90 por ciento de la misma en dicha condición.



Además, ha reconocido que en estas cuatro décadas se ha triplicado el gasto medio por alumno, contando con “más docentes por alumno”. A este respecto, ha explicado que se ha multiplicado por seis el número de estudiantes universitarios.



El presidente de Castilla–La Mancha ha aprovechado la ocasión para destacar que, junto a Cataluña, esta Comunidad Autónoma es la única del país que cuenta con AVE en las cinco capitales de provincia y Puertollano, “y pronto entrará Talavera”, ha augurado.



También ha hecho referencia a la mejora en los servicios de ayuda a domicilio, alincremento de las hectáreas de superficie protegida, así como a la apuesta por las renovables. “Hoy, Castilla–La Mancha podría autoabastecerse con energía renovable e incluso exportar a otras comunidades, como Madrid”, ha reconocido.



Gracias a los premiados



“Habéis hecho mejor esta tierra”, ha dicho García–Page en alusión a las y los galardonados hoy, reconociendo en ellos lo mejor de Castilla–La Mancha, y convencido de que “nos vais a alumbrar y a dar ejemplo”. “Quiero felicitar a todas y todos los castellanomanchegos”, ha puntualizado, al tiempo que ha subrayado que en España, desde la Constitución del 78, “están prohibidos los privilegios”.



A este respecto ha manifestado que “nuestro propósito es hacer mejor a España y que cada uno se ocupe de que lo suyo vaya bien” porque, ha dicho, “nosotros sabemos lo que queremos, sabemos lo que necesitamos y sabemos también lo que podemos”.



Emiliano García– Page ha señalado que “estamos aquí para defender a Castilla– La Mancha de los que no quieren a España, porque es nuestro futuro, presente y pasado”, reconociendo a su vez que “es imprescindible tener un planteamiento autocrítico, siempre que se hace para mejorar y no para destruir, que es ejemplo contrario de lo que hoy pasa en España”.



El acto institucional del Día de Castilla–La Mancha, celebrado hoy en la ciudad de Puertollano, que arrancó con la interpretación a cargo de la Asociación Cultural de Amigos de la Zarzuela de La Solana de la canción ‘El Sembrador’ de la zarzuela ‘La Rosa del Azafrán’, ha finalizado con el himno de España.







