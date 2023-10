La historia de Lute; cómo pasar de vivir en la calle a tener un hogar

Imagina no tener un techo; no tener agua, luz, un hogar donde esta noche volver.

De 100.000 mil castellanomanchegos, 45 son personas sin hogar. Con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebra el 29 de octubre, Cáritas celebra este día para visibilizar las vulnerabilidad extrema que viven estas personas en la calle, sin casa, sin hogar.

Lute

Tiene 55 años y ha pasado mucho tiempo vagando por la calle. Lute llegó a Cuenca y decidió tomar la ayuda de Cáritas, que decidió "recibirme con los brazos abiertos". Lute nos contaba que estar en la calle "no es plato de buen gusto, siempre estás en tensión, siempre estás vagando de un sitio para otro, no tienes arraigo en ningún lado, llegas a un sitio son tres días, te vas a otro y son cuatro días, no es tranquilidad".

Ahora Lute es usuario de unos de los pisos en el edifico Cáritas Cuenca han acogido a 87 personas en el año 2022. Él comenta estar encantado de tener "tu propio espacio, tu propia habitación, no se puede comparar, es algo como la noche y el día, prácticamente te cambia la vida total".

Momento idóneo

Realmente como dicen desde Cáritas "la acogida de las personas es muy importante" pero lo es más "que el momento de la persona sea idóneo para que cojan ese brazo tendido", comentaba Marimar, responsable del Área de Inclusión Social de Cáritas. Además comentaba que puede ser que una persona no quiera esa ayuda "y por desgracia, tengo muchas personas que están en esta situación. Pero cuando quieren, ese proceso de recuperación, que ellos mismos hacen, los objetivos los van marcados ellos".

Mapeo de personas sin hogar

Ciudad Real es pionera en una iniciativa nacional que compartirán una treinta ciudades para diagnosticar la situación real de las personas sin techo. Se trata de un proyecto de recuentos nocturnos de personas sin hogar que en la capital ha comenzado esta semana.

Audio





COPE hablaba con dos de esas voluntarias, Gabriela y Melisa sonbre cómo fue esa primera noche. "Fue tranquila, aunque nos costó encontrar gente, pero, por ejemplo, al hombre al que le entrevistamos se mostraba agradecido de que nos hubiéramos preocupado por él".

"Sabes si sufren alguna enfermedad, conocer si ha sufrido alguna agresión" eran algunas de las cuestiones que estas voluntarias les plantearon.