El Gobierno regional se ha sumado al acto de repulsa y condena de la violencia, organizado por la comunidad educativa del IES 'La Sisla?

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha mostrado la condena rotunda del Gobierno de Castilla–La Mancha del acto de violencia ocurrido ayer en este instituto de Sonseca y ha indicado que “desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes estamos dando asistencia jurídica a los implicados, así como nuestro apoyo y ayuda también a nivel emocional y anímico”.

En este acto, representantes del profesorado, de los padres y madres y del alumnado han intervenido para condenar los hechos sucedidos ayer “porque nada justifica la violencia y que los conflictos se resuelven a través del diálogo y la palabra” y han incidido en que “los centros educativos deben ser espacios de convivencia, respeto y diálogo”.

Sonseca (Toledo), 30 de marzo de 2022.– El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha participado este mediodía en el acto de condena y repulsa de la agresión sufrida ayer por un educador social y una docente en el IES 'La Sisla? de Sonseca, que ha sido organizado por la comunidad educativa de este instituto.



Gutiérrez ha reiterado la “condena más absoluta de estos hechos” por parte del Ejecutivo de Castilla–La Mancha y ha indicado que “la violencia es injustificable y más aún en un centro educativo que es un espacio de convivencia y donde deben primar valores como el respeto y el diálogo”.



El responsable de Educación, Cultura y Deportes en la provincia de Toledo, tras recordar que la consejera ya avanzó ayer que el Gobierno de Castilla–La Mancha se ha personado como acusación particular en la causa, ha explicado que “desde ayer estamos prestando asesoramiento jurídico y acompañando a las dos personas agredidas, que esta mañana han prestado declaración y participado en un juicio rápido en los Juzgados de Orgaz, acompañados por la asesoría jurídica de la Junta”.



Asimismo, Gutiérrez ha indicado que “cuentan con nuestro apoyo, no sólo jurídico, sino también desde el punto de vista anímico y emocional”.



Centenares de alumnos y alumnas, docentes, madres y padres, representantes de la administración y la inspección educativa de la provincia, representantes de la Junta de Personal, el alcalde de Sonseca, Sergio Mora, y miembros del equipo municipal, la delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, y el delegado provincial de Educación, José Gutiérrez, han participado en este acto de repulsa y de condena de la violencia.



“Una condena y un rechazo que lo es de toda la comunidad educativa de Sonseca y de la provincia”, ha dicho Gutiérrez.



En este acto, un representante del profesorado, otro de los padres y madres y otro en nombre del alumnado han intervenido para condenar los hechos sucedidos ayer “porque nada justifica la violencia y que los conflictos se resuelven a través del diálogo y mediante la palabra” y han incidido en que “los centros educativos deben ser espacios de convivencia, respeto y diálogo”.



Por último, todos han coincidido en señalar que “hoy todos somos Fran y Ana” y en pedir que hechos como el sucedido ayer no se repita más en ningún centro educativo.











