El Gobierno regional subraya las más de 8.000 orientaciones laborales iniciadas con personas desempleadas de larga duración en el último Plan de Empleo

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha remarcado que los datos del Observatorio de Trabajo y del Fondo Social Europeo muestran que una de cada cuatro personas beneficiarias del plan encuentra un trabajo tras su participación y que esa inserción es superior al 20 por ciento también en las personas desempleadas de larga duración de más de 54 años.



Patricia Franco ha destacado el impacto del Plan de Empleo en la reducción, en 104.900 personas, del empleo de larga duración desde 2015; el descenso en un 41 por ciento del número de hogares con todos sus miembros en paro; y que haya crecido en más de ocho puntos la cobertura de prestación por desempleo en Castilla–La Mancha.

Toledo, 26 de mayo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado las más de 8.000 orientaciones laborales personalizadas iniciadas con personas desempleadas de larga duración y las más de 2.600 ya finalizadas en el marco de la última convocatoria del Plan de Empleo regional, que incluía estas medidas para mejorar la empleabilidad en la Comunidad.





Así lo ha remarcado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en las Cortes regionales, en el marco de un debate en el que ha valorado que la inserción de los Planes de Empleo supone que una de cada cuatro personas desempleadas de larga duración encuentra un empleo tras su participación en los planes y que ese grado de inserción supera el 20 por ciento en el colectivo de personas desempleadas de larga duración de más de 54 años.





La consejera ha rechazado la dicotomía establecida en el planteamiento del debate por parte del Grupo Parlamentario Popular sobre ayudas a empresas y personas trabajadoras autónomas y sobre el Plan de Empleo, recordando que éste se dirige “a aquellas personas que más dificultades tienen para encontrar una oportunidad en el mercado de trabajo y que se encuentran en riesgo de exclusión social”. Asimismo ha asegurado que el Gobierno autonómico cuenta también con grandes líneas de ayuda a la contratación y la inversión para pymes y autónomos, a los que el Ejecutivo no debe nunca imponer ni los tiempos ni los perfiles de la contratación.





“Por eso, estamos aplicando desde nuestra llegada una política integral que tiene en cuenta cada realidad y no podemos hacer confrontar unas políticas con otras sino hacer que converjan de la mejor manera posible”, ha señalado la consejera, que ha destacado la importancia de un Plan de Empleo que ha beneficiado a alrededor de 57.000 personas desempleadas de larga duración en la región desde su puesta en marcha y que cuentan con el acuerdo del conjunto de la sociedad. “Sin ir más lejos, la pasada convocatoria del Plan de Empleo se hizo con el acuerdo de las diputaciones, con la FEMP, con los sindicatos y con la patronal empresarial”, ha recordado Patricia Franco, que ha señalado que tanto pymes como personas trabajadoras autónomas “entendieron en este acuerdo la necesidad de impedir que el desempleo de larga duración se cronifique y que ellos deben tener otras políticas dirigidas a la incentivación de la inversión y la contratación”.





Once millones de euros en ayudas a las agencias de colocación





La consejera ha destacado también la orientación que se puso en marcha de manera novedosa en la pasada convocatoria del Plan de Empleo para todas las personas beneficiarias del mismo, así como las políticas complementarias que buscan impulsar la empleabilidad de las personas participantes. “Son ya 8.292 las orientaciones personalizadas a personas desempleadas de larga duración que hemos realizado en el marco del Plan, 2.691 de ellas ya han finalizado”, ha señalado Patricia Franco, quien ha destacado también la puesta en marcha “de una convocatoria de once millones de euros en ayudas a agencias de colocación para trabajar de manera directa con las personas beneficiarias de los planes de empleo que no logran la inserción tras su participación en el plan”.





En este sentido, la consejera ha defendido los datos de inserción del Plan de Empleo que evalúa de manera integral tanto el Observatorio del Mercado de Trabajo de la región como el Fondo Social Europeo “y que dicen que una de cada cuatro personas que participan en el Plan de Empleo logra insertarse en el mercado de trabajo en los meses siguientes a su participación. En el colectivo de personas mayores de 54 años y desempleadas de larga duración la inserción supera el 20 por ciento”.





Por último, Patricia Franco ha destacado el impacto del Plan en los indicadores que muestran los colectivos con más dificultades para acceder al mercado de trabajo. “Entre 2011 y 2015, con la supresión absoluta de los planes de empleo, el desempleo de larga duración creció en 59.300 personas y también aumentaron en 17.575 los hogares con todos sus miembros en paro”, ha recordado la consejera, que ha señalado que, desde el año 2015, “el desempleo de larga duración ha bajado en 104.900 personas en la región, hemos reducido en más de un 40 por ciento el número de hogares con todos sus miembros en paro y ha aumentado la cobertura por desempleo en más de ocho puntos”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.