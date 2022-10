El Gobierno regional señala la necesidad de impulsar la corresponsabilidad para que las mujeres alcancen la igualdad laboral

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha indicado, ahora que se cumple el 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía, el enorme avance de las castellanomanchegas en el mundo laboral, ya que hay tres veces y media más de mujeres incorporadas al mercado laboral que al principio de los años 80; además, desde que gobierna García–Page se ha reducido en 14 puntos el desempleo femenino y la brecha salarial de género está por debajo de la media nacional. Si embargo, en el otro lado de la balanza, ha remarcado la necesidad de seguir reduciendo las desigualdades que afectan a las mujeres en el ámbito laboral como la brecha salarial y la segregación horizontal y vertical.



Blanca Fernández se ha comprometido a seguir impulsando políticas de acción positiva como las puestas en marcha esta legislatura en la que se han destinado 32 millones de euros al Plan Corresponsables; se han invertido 750.000 euros para apoyar a las empresas en el desarrollo de planes de igualdad o se ha consolidado el ‘Distintivo de Excelencia en Igualdad de Género’ entre otras medidas.



Albacete, 21 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha señalado la necesidad de impulsar la corresponsabilidad para alcanzar la igualdad en todos los ámbitos y en particular en el laboral en el que las mujeres, aunque han avanzado notablemente en las últimas cuatro décadas, aún no han alcanzado la igualdad real y efectiva.



Por todo ello, el Ejecutivo que preside Emiliano García–Page, a través de la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, se ha comprometido a seguir impulsando políticas de acción positiva que permitan a las mujeres ocupar el lugar que les corresponde y, en ese sentido, ha avanzado que “estamos trabajando con los agentes sociales para dar un impulso a la corresponsabilidad dentro del ámbito de las empresas y daremos buenas noticias dentro de poco”.



Blanca Fernández, que ha asistido en Albacete a la inauguración del I Congreso Europeo de Igualdad promovido por el Observatorio Provincial por la Igualdad de la provincia de Albacete, ha agradecido la organización de este congreso que permitirá acercar a Castilla–La Mancha la visión de las instituciones y los agentes sociales europeos sobre de la igualdad de género, lo que hará posible ver los avances producidos y los retos pendientes.



Sobre el primer punto, la consejera ha destacado que de los 20 países del mundo que mejor dato presentan en cuanto a la igualdad, 14 son de la Unión Europea y en particular, España ocupa el sexto lugar. Por tanto, ha señalado la consejera, el trabajo desarrollado por el conjunto de la sociedad en materia de igualdad en las últimas décadas “está dando sus frutos y merece la pena” aunque aún ningún país del mundo ha alcanzado cuotas de igualdad real y plena.



En cuanto a los retos, Blanca Fernández ha señalado la necesidad de acortar y acabar la brecha salarial, que en España es del 19 por ciento mientras que en Castilla–La Manchas se sitúa en el 15 por ciento, algo que, tal y como ha explicado, se debe a que las mujeres padecen las denominadas segregación vertical, “el techo de cristal que no nos permite acceder en igualdad de condiciones a los puestos de poder en el mundo de la empresa”, y la segregación horizontal que significa que los sectores de la economía más precarios son los más feminizados, “de manera que, en esa dirección, aún queda mucho por hacer”, en palabras de la titular de Igualdad.



Precisamente, Blanca Fernández ha recordado que uno de los elementos diagnosticados que está en el origen de esta desigualdad es que las mujeres cargan sobre sus espaldas, más que los hombres, las tareas de los cuidados, del hogar, de la crianza y de las labores domésticas; de hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres españolas dedican diariamente el doble de tiempo que los hombres a estas labores, seis horas frente a tres.



El avance en materia de Igualdad en Castilla–La Mancha



En relación a Castilla–La Mancha, ahora que se cumple el 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía, Blanca Fernández ha remarcado el enorme avance de las castellanomanchegas en el mundo laboral y es que, tal como ha recordado, “hoy hay tres veces y media más mujeres incorporadas al mercado laboral que al principio de los años 80 y eso ya justificaría en sí mismo la existencia de la autonomía”.



Además, desde que gobierna Emiliano García–Page se ha reducido en 14 puntos el desempleo femenino y la brecha salarial de género está por debajo de la media nacional. “Estos son datos positivos, pero todavía queda mucho por hacer y el Gobierno va a seguir impulsando políticas de acción positiva para que las mujeres tengan cada día más igualdad de oportunidades”, en palabras de la consejera.



Algunas de estas políticas han sido enumeradas por la consejera que ha citado la inversión en esta legislatura de 750.000 euros para apoyar a las empresas en el desarrollo de planes de igualdad; la consolidación del ‘Distintivo de Excelencia en Igualdad de Género’ “que coloca a las empresas que lo tienen en una situación de prestigio”; la firma de 66 convenios con empresas que se han adherido a la Iniciativa 'Empresas por una sociedad sin violencia hacia las mujeres’; o la inversión de 32 millones de euros a través del Plan Corresponsables en 648 municipios para atender a 25.000 menores y 16.000 familias.



“Así que, vamos a seguir arrimando el hombro; esto no sería posible sin las empresas y sin los agentes sociales y el Gobierno de Castilla–La Mancha está deseando que la igualdad sea, pero mientras tanto vamos a hacer que el camino sea más fácil”, ha concluido Blanca Fernández.



Junto a la consejera, en la inauguración de este I Congreso de Igualdad han estado el alcalde de Albacete, Emilio Sáez; la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado; el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; y la delegada de Igualdad, Lola Serrano; el presidente de FEDA, Artemio Pérez; la secretaria provincial de CCOO en Albacete, Carmen Juste; y el secretario provincial de UGT, Francisco Javier González; y la vicepresidenta de las Cortes regionales, Josefina Navarrete.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando