El Gobierno regional refuerza los servicios de proximidad para personas mayores en Guadalajara a través de los programas de Ayuda y Comida a Domicilio

Jadraque (Guadalajara), 20 de marzo de 2023– La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha visitado hoy a personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Jadraque en compañía de su alcalde, Héctor Gregorio.



Se trata de un servicio que, junto con otros programas de cuidados de larga duración mediante apoyos de proximidad en el ámbito rural, como el de Comidas a Domicilio, que se presta junto con las diputaciones provinciales, mejoran el cuidado de las personas mayores y con dependencia en sus propios hogares, contribuyen a fijar población y a dinamizar las zonas rurales, generando además empleo, sobre todo, femenino.



Así lo ha señalado la titular de Bienestar Social tras saludar en su vivienda a Elena Cauto, vecina del municipio de 94 años, que es usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio desde hace siete años, y también a la auxiliar que la atiende, Alicia Magro, que lleva especializada en ofrecer esta atención a las personas mayores de Jadraque y pueblos del entorno más de 20 años.



La consejera de Bienestar Social ha destacado el crecimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio en la región desde 2015 “hemos pasado de 27.000 a 37.000 beneficiarios”, un crecimiento que también se da en horas de prestación, “aumentando de tres millones de horas a 5,3 millones de horas y se ha incrementado el personal especializado en este servicio pasando de 3.000 auxiliares a 6.100 profesionales”, ha remarcado García Torijano.



“Todo esto lo hemos hecho con una inversión importante, también creciendo en presupuesto, pasando de 30 millones de euros a más de 50 millones de euros”. Además, ha avanzado que en pocas semanas se llevará al Consejo de Gobierno la nueva firma de convenios para la prestación de este servicio que “ayudan a que Castilla–La Mancha sea la segunda Comunidad Autónoma con mejores niveles de Dependencia a nivel nacional”.



Jadraque es una de las tres cabeceras de Guadalajara donde la Ayuda a Domicilio funciona de forma mancomunada, equilibrando entre los municipios adheridos las horas de prestación en función de la demanda y necesidades del momento.



García Torijano ha explicado que este convenio “ha dado la posibilidad de tener 17.500 horas más que el año anterior en 19 municipios” llegando, a través del mismo, a doce pueblos de la comarca donde antes no podían disfrutar de este servicio.



“Es un objetivo que trabajamos con el reto demográfico, con la ley contra la despoblación y uno de los objetivos que trabajamos para poder acercar los servicios y los cuidados a las personas mayores en su entorno, en su casa, que es donde quieren vivir”.



En esta comarca hay 72 beneficiarios del servicio que se presta a las personas usuarias a través de 19 auxiliares con un total de 24.335 horas. La financiación que aporta el Gobierno regional para ello es de 229.333 euros, que se elevan hasta los 301.754 euros con la aportación del Ayuntamiento.



Además de Jadraque, la Ayuda a Domicilio se presta en la modalidad mancomunada en Molina de Aragón, donde se introdujo de forma pionera en toda la región, y en Alcolea del Pinar. Las tres cabeceras aglutinan a 77 municipios, atendiendo a 315 beneficiarios con 82.923 horas y destinando 781.652 euros, siendo también fuente de empleo con 86 auxiliares contratados.



Programa de Comidas a Domicilio



Bárbara García ha señalado que el Servicio de Ayuda a Domicilio trata de mejorar no sólo el cuidado de las personas mayores sino, también, atender otras circunstancias como la soledad no deseada y la necesidad de contacto social. En esta misma línea funciona también otro programa como el de Comidas a Domicilio que la Junta de Comunidades impulsa a través de las diputaciones y del que Jadraque funciona también como una de las siete cabeceras que hay en la provincia.



En 2022 se han servido un total de 28.010 menús para 120 personas del municipio y pueblos del entorno, mientras que en la provincia de Guadalajara se han atendido a 790 personas con 161.660 menús.



Visita a la Residencia ‘Los Girasoles’ y encuentro con los mayores de la Comarca de Jadraque



En su visita a Jadraque, la consejera también ha estado en la residencia de mayores ‘Los Girasoles’, que está gestionada por la entidad Mensajeros de la Paz y tiene 30 plazas, todas ellas incluidas en la red pública “para cuyo mantenimiento destinamos desde el Gobierno regional más de 700.000 euros este año y con ello garantizamos no sólo la atención a las personas mayores, sino también 25 puestos de trabajo”, ha especificado Bárbara García.



Por último, también ha mantenido un encuentro con los mayores del municipio de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Jadraque y su comarca.



Acompañando a la consejera y al alcalde en Jadraque han estado también el director general de Acción Social, Francisco Armenta, y la delegada provincial de Bienestar Social, Inmaculada Tello.





