El Gobierno regional ha recibido ya más de 30 proyectos renovables como alternativa al ATC de Villar de Cañas que movilizarían 800 millones de euros y crearían 8.000 empleos

El consejero de Desarrollo Sostenible, Jose Luis Escudero, ha mostrado el apoyo del Ejecutivo autonómico al borrador del VII Plan de Residuos Radiactivos, que tramitará el Gobierno de España en el Congreso, y que incluye entre sus medidas que cada una de las siete centrales nucleares tenga su propio almacén temporal de residuos descentralizado (ATD), en vez de uno sólo centralizado, “dando carpetazo al ATC de Villar de Cañas”.



Escudero ha pedido a Núñez y a Feijóo que el Partido Popular retire la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado con la que siguen insistiendo en recuperar “para nuestra región el proyecto del almacén nuclear centralizado, un sin sentido que no cumplía con las condiciones técnicas necesarias y que perjudica a la comarca. Nuestro modelo energético en base a las energías limpias es otro; crea riqueza, asienta población y reduce las emisiones”, ha dicho.



García–Page ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Juan Carlos Lentijo, en la que han repasado las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en Castilla–La Mancha en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.

Toledo, 15 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha mostrado su apoyo a las medidas incluidas en el VII Plan de Residuos Radiactivos, que aprobará el Gobierno de España para su tramitación en el Congreso, y que en su último borrador tras la consulta pública incluye entre las medidas a adoptar que cada una de las siete centrales nucleares alberge su propio almacén temporal de residuos descentralizados (ATD), en vez de uno sólo centralizado (ATC), “poniendo fin definitivamente al proyecto del cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) que el Partido Popular proponía a tal efecto para que se instalase en nuestra Comunidad Autónoma”.



Así lo ha reiterado el consejero de Desarrollo Sostenible tras la reunión mantenida entre el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García–Page, y el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, en la que han repasado las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en la región en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Escudero, que ha acompañado al presidente autonómico, ha trasladado a los representantes del CSN, la predisposición de Castilla–La Mancha para seguir colaborando en todo lo relativo a la seguridad nuclear.



En este contexto, el consejero ha subrayado que el nuevo Plan de Residuos Radioactivos “no hace otra cosa que confirmar lo que siempre hemos perseguido desde que García–Page es presidente, que el fin del proyecto del cementerio nuclear que no solamente era un sinsentido; que, además, no cumplía con las condiciones técnicas necesarias, y que ahora, tanto Paco Núñez como Feijóo, quieren resucitar para Castilla–La Mancha”, ha afirmado.



Al respecto, ha vuelto a solicitar a los representantes del Partido Popular que “hagan un favor a todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla–La Mancha” y retiren la enmienda que han presentado a los Presupuestos Generales del Estado con la que vuelven a solicitar la instalación del silo nuclear, “que sólo beneficia a los intereses de Villar de Cañas y no al conjunto ni de la comarca, ni de la ciudanía, que tiene claro que la transición energética de la región pasa por las renovables y no por su modelo caduco”.



Alternativa socioeconómica al ATC de 800 millones de euros en proyectos renovables



El titular de Desarrollo Sostenible ha trasladado a los medios de comunicación que, en contraposición, el Ejecutivo autonómico ha recibido ya proyectos alternativos para el ATC de Villar de Cañas que podrían atraer unas inversiones estimadas en “800 millones de euros, con las energías renovables ejerciendo de motor de desarrollo para el municipio y los municipios del entorno”.



Escudero ha detallado que se trata de “33 proyectos para la instalación de energía renovable que beneficiarían a todos los municipios de la comarca y a muchos propietarios, y que supondrían unos 1.600 megavatios más de potencia instalada para contribuir no sólo a la soberanía energética de la región, sino también del país”, ha remarcado.



Traducido a la generación de empleo, “significa que se podrían llegar a generar hasta 8.000 puestos de trabajo durante su construcción y un centenar de empleos para la posterior gestión de los parques. Es decir, asentaríamos población en el territorio gracias al impulso de las renovables que son la alternativa del futuro”, ha subrayado.



Por último, el consejero ha señalado que “a toda esta creación de riqueza debemos sumar la disminución de emisiones y la contribución a mitigar los efectos del cambio climático que conlleva la apuesta por las energías limpias. Por lo tanto, la diferencia de modelo energético con la que sigue proponiendo el Partido Popular es más que evidente”, ha remarcado.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando