El Gobierno regional presenta una nueva edición de la campaña ‘Navidad en Compañía. Ningún Mayor Solo’ contra la soledad no deseada de los mayores

Toledo, 15 de diciembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha pone en marcha, un año más, la campaña ‘Navidad en Compañía. Ningún Mayor Solo’ con la que se quiere combatir la soledad no deseada de las personas mayores en las señaladas fechas navideñas.



La campaña, que vuelve a desarrollarse en la red de residencias de ACESCAM, ha sido presentada hoy en el Palacio de Fuensalida (Toledo) por el presidente del Gobierno regional, Emiliano García–Page, junto con la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el presidente de ACESCAM, José Manuel Lario; y miembros de la Junta Directiva de la asociación, así como más de una treintena de usuarios y usuarias de algunas de las residencias de la región.



Esta iniciativa va destinada a personas mayores de 60 años, incluyendo matrimonios, y también a personas con discapacidad que convivan con sus padres.



La campaña ‘Navidad en Compañía’ se ofrece asistencia en dos modalidades; por un lado, para la acogida de personas mayores en situación de soledad durante las fiestas de Navidad en las residencias ACESCAM para todo el período navideño o bien para días señalados; por otro, para proporcionar compañía, comida a domicilio y realizar actividades en los propios hogares de quienes quieran participar sin dejar de residir en sus casas esos días.



Se trata de una campaña que, según ha afirmado la consejera, “se ha ido perfeccionando para llegar a todos los rincones de nuestra región”.



García Torijano ha recordado que esta iniciativa comenzó en Ciudad Real, pero ahora cualquiera de las cinco provincias tiene acceso a que los mayores puedan estar acompañados en estas fechas “y no sólo en los centros residenciales, sino también en los cuidados en el entorno, donde tenemos una amplia red de recursos que hace que lleguemos a todas las casas de nuestros ciudadanos”.



En este sentido, ha felicitado a ACESCAM por esta “emotiva” campaña con la que “no solamente abrimos las puertas de las residencias, sino también las de nuestros corazones para compartir un rato de compañía con las personas mayores en estas fechas navideñas, cuando es más necesario, si cabe, tener a alguien al lado que te sonría y te coja de la mano”.



En programas como éste, ha añadido la consejera, que “dan respuesta a los ciudadanos y nos da la oportunidad de mostrar el corazón y la empatía del Gobierno regional, seguro que siempre estaremos apoyando y reforzando”.



Emocionado se ha mostrado también José, usuario de la residencia ‘San Ramón y La Milagrosa’, de Tarancón, que ha ofrecido su testimonio en nombre del resto de usuarios de los centros residenciales que forman parte de esta iniciativa por la que ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente regional, la consejería de Bienestar Social y ACESCAM. En su intervención, ha agradecido esta iniciativa por hacer posible “que la felicidad de la navidad sea mucho más que las palabras” y ha invitado a que quien quiera pasar la navidad en compañía, se ponga en contacto con cualquiera de las residencias ACESCAM. De igual forma, las personas interesadas en disfrutar del servicio en su domicilio también han de ponerse en contacto con esta asociación de residencias.



Una iniciativa con mayor demanda año tras año



Este año ‘Navidad en Compañía. Ningún Mayor Solo’ se desarrollará entre el 22 de diciembre y el 8 de enero, un día más que en 2021, y serán 75 centros residenciales de la red de ACESCAM los que se pondrán a disposición para dar cobertura a los mayores de Castilla–La Mancha que así lo requieran.



Se trata de una iniciativa que sólo ha tenido que detenerse en la Navidad de 2020, debido a la pandemia. Ya el año pasado se recuperó, incluyendo la modalidad de la atención en domicilio.



Así, durante las navidades de 2020 fueron 127 personas las beneficiadas por esta campaña, 59 hombres y 68 mujeres, de los que 48 pasaron las fiestas total o parcialmente en residencias y 79 recibieron atención en sus hogares.



García Torijano ha manifestado que éste ha sido un año especial porque, “si ya hemos dejado atrás la etapa oscura de la pandemia, este año nos hemos tenido que mostrar fuertes y estar, si cabe, más unidos, para demostrar al resto del país lo bien que trabajamos en nuestros centros residenciales, lo bien coordinados que estamos y sacar pecho por lo bien que trabajan nuestros profesionales. Ha sido un año en el que hemos dejado bien claro que la coordinación entre las entidades, las residencias y el Gobierno regional existe y da unos resultados espectaculares, en beneficio de quienes más se lo merecen”, ha aseverado.



El Palacio de Fuensalida acoge un año más el belén tradicional elaborado por APANAS



Por otro lado, hoy se ha dado la bienvenida a la Navidad en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, con la inauguración del belén tradicional que, como todos los años, elaboran las usuarias y usuarios de la Asociación Provincial de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Toledo, APANAS.



Una vez más, el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, no ha querido faltar a esta cita, acompañando a las personas usuarias, trabajadores y directiva de la entidad que se vuelcan en la elaboración e instalación de este belén.



Los integrantes de esta asociación contribuyen a la realización y montaje de este tradicional belén con las piezas que elaboran en los centros ocupacionales de la propia entidad y forma parte de la decoración con la que el Gobierno regional celebra estas fiestas navideñas.



La consejera de Bienestar Social ha agradecido todo el trabajo realizado a los usuarios y usuarias y a la entidad APANAS, con su presidenta, María del Mar Azaña, a la cabeza “los casi 60 años de historia que llevan trabajando para las personas con discapacidad intelectual de Castilla–La Mancha generando y proporcionando apoyos para que ellos y sus familias puedan mejorar su calidad de vida”.



García Torijano invitado a todos los vecinos y visitantes a que no se pierdan “esta parada navideña que ayuda a visibilizar las capacidades de tantas personas”, que permanecerá en el zaguán del palacio durante todo el período navideño y que se puede visitar en el horario habitual de visita turística al edificio.





