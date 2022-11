El Gobierno regional, “Llanero Solidario”, EAPN-CLM y el Ayuntamiento de Higueruela apadrinan la primera promoción de “Competencias Digitales para crecer? de la provincia de Albacete

Este proyecto coordinado por la EAPN, tiene como objetivo eliminar la brecha digital en la región y la entidad sin ánimo de lucro albaceteña “Llanero Solidario” fue elegida por la EAPN para impartir el primer curso de la provincia albacetense.



La delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma ha señalado la importancia de este tipo de formaciones para la inclusión social y el poder impartirlas en las zonas rurales para que nadie se quede atrás.

Higueruela (Albacete), 16 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, el Ayuntamiento de Higueruela, la entidad de Economía Social y Solidaria, “Llanero Solidario” y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), han asistido a la primera promoción de los cursos del proyecto ?Competencias Digitales para crecer? de la provincia de Albacete.



La delegada provincial de Bienestar Social; Antonia Coloma; la alcaldesa de Higueruela, Isabel Martínez; el coordinador del proyecto en “Llanero Solidario”, Daniel Azaña; y los representantes de la EAPN, José Fernández y Denia Rincón, respectivamente, han entregado los diplomas a los alumnos del Programa ‘Competencias Digitales para Crecer’.



Estos cursos son una iniciativa de EAPN–CLM auspiciada por la Dirección General Integración Social de la Consejería de Bienestar Social de Castilla–La Mancha, financiada con fondos europeos, cuya misión es la capacitación en competencias digitales de la población con menos niveles de instrucción para que sean digitalmente autónomas. Los cursos se imparten por toda la región de forma gratuita hasta junio de 2023.



Zonas Rurales y Experiencia Profesional



La delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma ha señalado la importancia de este tipo de formaciones en la inclusión social y la importancia de “poder impartirlas en las zonas rurales para que nadie se quede atrás”. Además, ha añadido el valor de estos cursos, no solo por la eliminación de la brecha digital “sino también por el beneficio añadido para los alumnos, te sube la autoestima porque el saber te hace más fuerte”.



Por su parte, el responsable de Llanero Solidario, Daniel Azaña ha explicado que la entidad de Economía Social y Solidaria que representa, imparte los cursos en la provincia, recordando la importancia de este tipo de formaciones para poder eliminar barreras.



Finalmente, el responsable IT en la EAPN, José Fernández, ha animado a los participantes con su propia vivencia: “Yo he estado en vuestra posición, muchos años en inclusión y gracias a la participación y la formación, que es muy importante, ahora puedo ayudar desde mi trabajo y mi posición en la EAPN”.



Más del 32 por ciento de hogares pobres no disponen de ordenador



La iniciativa promueve el desarrollo de un proyecto de formación en competencias digitales para posibilitar el acceso a las tecnologías para aquellas personas que están en riesgo de exclusión digital. El proyecto da prioridad a aquellas personas inmersas en un proceso de intervención social por su situación de vulnerabilidad, con las que se dotará de equipamiento y suministros en caso de cumplir ciertos requisitos como parte de su itinerario de inclusión digital.



Atendiendo a los datos disponibles publicados a “Estudio tecnología y hogares vulnerables” de EAPN–España, en Castilla–La Mancha, el 32,5 por ciento de los hogares pobres no dispone de ordenador o sistema digital de ningún tipo, o lo que es lo mismo, un tercio de las personas pobres de la región, además están en vulnerabilidad digital. Esta situación también alcanza a hogares que no están en pobreza, en concreto al 23,4 por ciento de los hogares de la región.







