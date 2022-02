El Gobierno regional invierte más de 400.000 euros en actuaciones de mejora y modernización de los centros educativos de Illescas

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte, José Gutiérrez, que acompañado por el alcalde illescano, José Manuel Tofiño, han visitado las instalaciones de varios centros educativos del municipio en los que han podido ver las obras ya realizadas y las que se van a realizar en los próximos meses, ha destacado que “vamos a destinar 231.000 euros a la mejora de la eficiencia energética de los institutos del municipio, que van a contar con placas solares, mejorando la eficiencia energética de los mismos y consiguiendo centros educativos más sostenibles”.

Por otra parte, el responsable provincial de Educación ha avanzado que el Ejecutivo regional “está estudiando la posibilidad de que en aquellos centros que no cuentan con cocina in situ, se lleven a cabo, en colaboración con el Ayuntamiento, durante los meses de verano estas actuaciones para que los colegios del municipio puedan contar con ellas”.

Illescas (Toledo), 16 de febrero de 2022.– El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha avanzado que el Gobierno de Castilla–la Mancha va a invertir más de 400.000 euros en diferentes actuaciones de mejora y modernización de los centros educativos del municipio toledano de Illescas, algunas de ellas ya concluidas y otras que se ejecutarán en los próximos meses.



“Desde el Ejecutivo de Castilla–La Mancha continuamos trabajando en la modernización y la mejora de los centros educativos de la provincia con la finalidad de prestar una educación de calidad y en las mejores condiciones posibles tanto para el alumnado como para el personal docente y el resto de trabajadores de los mismos”, ha señalado Gutiérrez durante la visita que ha realizado, acompañado por el alcalde illescano, José Manuel Tofiño, a varios centros educativos del municipio, donde ha podido ver las obras ya concluidas en algunos de ellos, así como los espacios en los que se van a acometer actuaciones en los próximos meses.



Gutiérrez ha señalado que, de estos 400.000 euros, se han destinado ya unos 170.000 euros en actuaciones de mejora y modernización tanto de Centros de Educación Infantil y Primaria como de institutos. Entre las actuaciones realizadas destacan la construcción de una rampa en la salida al patio, la reparación de la cubierta y la adecuación de espacios interiores en el IES 'Condestable Álvaro de Luna?, el cambio de la carpintería de aluminio de los edificios del IES 'Juan de Padilla?, el vallado del CEIP 'Libertad? o el arreglo de las cubiertas y la sustitución de la carpintería del CEIP 'El Greco?.



Por otra parte, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes ha subrayado que “vamos a invertir 231.000 euros para la mejora de la eficiencia energética mediante la instalación de placas solares fotovoltaicas en los institutos del municipio” y ha añadido que “también se va a invertir en la sustitución de las instalaciones eléctricas por led y en la adecuación de las calderas y equipos de climatización”.



Gutiérrez ha indicado que “estas inversiones lograrán que contemos con centros educativos más modernos, inclusivos, eficientes y sostenibles, dando cumplimiento también a los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030” y ha añadido que “vamos a lograr centros eficientes, con una menor demanda energética y un ahorro en la factura y el consumo energético”.



Asimismo, el delegado provincial, junto al alcalde y varios concejales del equipo de Gobierno local han visitado las instalaciones de los comedores escolares de los CEIP 'El Greco? y 'Libertad?.



Durante la visita a estas instalaciones, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha avanzado que el Ejecutivo regional “está estudiando la posibilidad de que en aquellos centros que no cuentan con cocina in situ, se lleven a cabo en colaboración con el Ayuntamiento durante los meses de verano estas actuaciones para que los colegios del municipio puedan contar con ellas” y ha añadido que “atenderemos así a la demanda que nos está realizando el Consistorio y las Ampas de estos colegios”.



En este contexto, Tofiño ha mostrado su satisfacción “ya que esta solicitud se ha planteado en numerosas ocasiones por parte de la comunidad educativa illescanas y estas actuaciones supondrán que todos los centros educativos de Illescas cuenten con cocina in situ”.



Por último, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes ha subrayado “el grandísimo esfuerzo inversor que está realizando el Gobierno de Emiliano García–Page en mejorar las instalaciones educativas en la comarca de La Sagra, donde además estamos atendiendo también la demanda educativa creciente de esta zona toledana y, concretamente de Illescas, ante su incremento poblacional de los últimos años con inversiones en nuevos centros”.







