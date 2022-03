El Gobierno regional hará “todo lo posible” para no paralizar ninguna de las grandes obras de los planes de infraestructuras

Martínez Guijarro ha avanzado que en la próxima reunión del Consejo de Gobierno, que se celebrará el martes, se aprobará aplicar el Real Decreto Ley 3/2022 de 1 de marzo del Gobierno de España para la revisión de precios en la obra pública, aunque desde el Ejecutivo regional se va pedir al Gobierno de España una modificación de la Ley de Contratos.

El vicepresidente regional ha apelado a la unidad institucional para hacer frente a la situación de incertidumbre económica y empresarial derivada de la invasión rusa en Ucrania a través de un Pacto de Estado.

Toledo, 16 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha hará “todo lo posible” para no parar ninguna de las grandes obras de los planes regionales de infraestructuras, ante los problemas ocasionados por el abastecimiento de suministro y el incremento de los costes energéticos, ya que contribuyen a la generación de empleo y se trata, además, de actuaciones para mejorar la prestación de servicios públicos.



Así lo ha asegurado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, durante su intervención, hoy, en el desayuno informativo ‘Espacio reservado’ organizado por el diario digital ‘EnCastilla–La Mancha’, donde ha avanzado que en la próxima reunión del Consejo de Gobierno, que se celebrará el martes, se aprobará aplicar el Real Decreto Ley 3/2022 de 1 de marzo del Gobierno de España para la revisión de precios en la obra pública, aunque desde el Ejecutivo regional consideran que “se queda corto”.



Y es que, tal y como ha apuntado, la norma se refiere solo y exclusivamente a los contratos de obras, no previéndose esta revisión excepcional de precios para otro tipo de contratos como podrían ser los de suministro o servicios; solo afecta a los contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados, adjudicados por las entidades que forman parte del sector público estatal y que se encuentren en ejecución a la entrada en vigor del Real Decreto Ley ; y no afecta tampoco a todos los materiales sino únicamente a siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre



Es por ello que, aunque el Ejecutivo autonómico aprobará su aplicación el próximo martes, se va pedir al Gobierno Central una modificación de la Ley de Contratos que vaya más allá del mencionado Decreto.



Urge un Pacto de Estado



El vicepresidente ha apelado a la unidad institucional para hacer frente a la situación de incertidumbre económica y empresarial derivada de la invasión rusa en Ucrania a través de un Pacto de Estado. “Si ahora no somos capaces de llegar a un Pacto de Estado no sé qué tiene que pasar ya”, ha dicho, a la vez que ha defendido las recetas aplicadas en Castilla–La Mancha como son la unidad, el consenso, el diálogo y la estabilidad.



Para finalizar, ha sentenciado que en toda crisis hay oportunidades y ha llamado a trabajar para que cuando lleguen los vientos de la recuperación hagan avanzar a Castilla–La Mancha.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.