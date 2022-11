El Gobierno regional duplica el importe destinado a programas de movilidad sostenible con 17 millones de euros para financiar vehículos eléctricos y puntos de recarga

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha asegurado que “ésta es una buena noticia para la región, pues vamos a disponer de 34,5 millones de euros para el Plan Moves III que pondremos a disposición de la ciudadanía castellanomanchega en forma de ayudas directas para seguir avanzando en la movilidad sostenible y con ello, contribuyendo a mitigar el cambio climático”.

Escudero y la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección (AECA–ITV) han presentado la campaña ‘Si no pasas, pásala’, en la que se quiere transmitir a la ciudadanía la importancia de pasar la ITV a los vehículos por salud pública, conciencia medioambiental y responsabilidad social.



Toledo, 8 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, va a disponer de 17 millones de euros más provenientes de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR), para promover la adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga en la región, dentro de las medidas para fomentar la movilidad eficiente y sostenible.



Así lo ha avanzado este martes el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, asegurando que, en total, “vamos a disponer de 34,5 millones de euros dentro del Plan Moves III que pondremos a disposición de la ciudadanía castellanomanchega en forma de ayudas directas para seguir avanzando en la movilidad sostenible y con ello, contribuyendo a mitigar el cambio climático”. Unas ayudas que pueden solicitarse hasta diciembre de 2023.



En este sentido, Escudero ha añadido que “para el Gobierno de Castilla–La Mancha, ésta es una gran noticia pues supone el respaldo a la apuesta que estamos realizando en el fomento del uso de vehículos eléctricos más eficientes e incentivando su adquisición en nuestra región. Estamos muy satisfechos ya que supone duplicar el importe que destinamos a nuestros programas de movilidad sostenible, tras una primera convocatoria de 17 millones de euros que ha obtenido más de 1.800 solicitudes entre vehículos y para puntos de recarga”.



“Una buena noticia –como ha dicho– que llega en una semana fundamental, coincidiendo con la celebración de la COP27, pues muestra el compromiso de esta región contra el cambio climático, reforzando las ayudas directas para particulares y autónomos para acelerar la renovación de la flota y la sustitución de vehículos antiguos y contaminantes, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en este sector”.



Campaña sobre las ITV: ‘Si no pasas, pásala’



El consejero de Desarrollo Sostenible ha ofrecido estos datos durante la presentación de la campaña ‘Si no pasas, pásala’ de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección (AECA–ITV), en la que ha estado acompañado por su director gerente, Guillermo Magaz, y el director general de Transición Energética, Manuel Guirao.



Una campaña en la que se quiere transmitir a la ciudadanía la importancia de pasar la ITV a los vehículos “por salud pública, responsabilidad medio ambiental y social, concienciando a los ciudadanos de que la inspección técnica de vehículos tiene relación directa con la reducción de la siniestralidad” y eliminando la idea de que es un puro trámite, tal y como ha señalado Escudero.



La inspección técnica de vehículos tiene un papel clave en la protección del medio ambiente, controlando ruidos, partículas y gases nocivos y contribuyendo a retirar de la circulación los vehículos cuyas emisiones excedan los límites marcados por la ley, ayudando en la disminución de la polución, relacionada con la muerte de más de 27.000 personas al año en España, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente.



Nuevas ITV autorizadas en la región



José Luis Escudero ha manifestado también el apoyo del Gobierno regional al sector y al colectivo de asociados de las ITV en Castilla–La Mancha. Así, en esta legislatura se va a ampliar la red de estaciones de ITV en la región, aplicando criterios de despoblación y dispersión rural, con 13 nuevas estaciones autorizadas, una en Albacete, cuatro en Ciudad Real, cuatro en Cuenca, tres en Guadalajara y una en Toledo, que supondrán una generación de 182 nuevos puestos de trabajo aproximadamente.



Actualmente se han puesto en servicio nueve de esas estaciones, en concreto en Alborea en la provincia de Albacete; Villanueva de los Infantes, Almuradiel y Piedrabuena, en la provincia de Ciudad Real; Salvacañete, Huete (pedanía Villas Viejas), Chillarón de Cuenca y Graja de Iniesta, en la provincia de Cuenca; y El Casar, en la provincia de Guadalajara.



“Desde el Gobierno regional apoyamos iniciativas de este tipo ya que son fundamentales también en la lucha contra la despoblación, fijando población en las zonas rurales y especialmente en pueblos pequeños, al prestar un servicio público desde la igualdad de oportunidades, generando empleo y dinamizando la economía local”, ha dicho el consejero, en la línea de los objetivos que marca la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla–La Mancha.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando