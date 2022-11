El Gobierno regional dispone de 6,3 millones de euros en la provincia de Albacete para las Ayudas al Arrendamiento y el Bono Alquiler Joven

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos ha informado que desde el pasado 8 de noviembre y hasta el 2 de mayo de 2023, se pueden presentar solicitudes para acceder a las ayudas al arrendamiento de viviendas con 3,3 millones de euros en la provincia de Albacete. En esta convocatoria se incluyen el programa general de ayudas al alquiler de vivienda, y como novedad, para personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida y para jóvenes de municipios de menos de 10.000 habitantes, contribuyendo así al reto demográfico. Actualmente hay 240 solicitudes registradas en Albacete y provincia.



Por su parte, el delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez ha explicado que el Bono Joven Alquiler, dispone de algo más de 3 millones en la provincia de Albacete, que el plazo de solicitud se abrió el pasado 13 de septiembre hasta el 30 de abril de 2023, está destinado a personas con 35 años o menos, y que sean titulares o estén en condiciones de suscribir un contrato de alquiler. En la actualidad hay 1245 solicitudes contabilizadas procedente de Albacete y provincia.



Albacete, 16 de noviembre 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha cuenta con 6,3 millones de euros de presupuesto para las convocatorias de Ayudas al Arrendamiento y el Bono Alquiler Joven, en la provincia de Albacete, dentro del marco del Plan Estatal de Vivienda 2022–2025 y que “suponen la mayor inversión realizada en materia de subvenciones al alquiler, convocada hasta ahora en nuestro territorio y en el conjunto de la Comunidad Autónoma”



En concreto, desde el Ejecutivo autonómico se ha abierto, desde el pasado 8 de noviembre y hasta el 2 de mayo de 2023, el plazo para solicitar las ayudas al arrendamiento de viviendas con 3,3 millones de euros en la provincia de Albacete, y que van dirigidas al programa específico de ayudas al alquiler de vivienda, y como novedad, para personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida y para jóvenes de municipios de menos de 10.000 habitantes, contribuyendo así al reto demográfico.



El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos y el delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez han informado hoy de esta convocatoria impulsada por el Gobierno del presidente Emiliano García–Page y que consideran de “vital importancia”, para compensar la situación de crisis económica, tanto motivada por la guerra de Ucrania como por los efectos de la pandemia del COVID–19. Actualmente hay 240 solicitudes registradas en la provincia de Albacete.



Además, la Consejería de Fomento está actualmente tramitando las ayudas al Bono Alquiler Joven, cuyo plazo de solicitud se abrió el pasado 13 de septiembre hasta el 30 de abril de 2023, con 3 millones de euros de presupuesto.



Ayudas propias de la Junta al alquiler con carácter general



En el caso de las Ayudas al Arrendamiento 2022–2023, el propio delegado provincial de la Junta de Comunidades en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos ha explicado, que esta Orden de Subvenciones se dividen en las ayudas con carácter general para alquiler de vivienda; para arrendamientos en situación de vulnerabilidad sobrevenida y para jóvenes de municipios de menos de 10.000 habitantes.



En el primer bloque, Ruiz Santos ha detallado que las ayudas al alquiler de vivienda del programa general, son del del 50% de la renta del alquiler durante 24 meses sin que supere los 600 euros, ampliable a 900 para el caso de familias numerosas o de que existan personas con discapacidad.



En el caso de que el alquiler sea de una habitación, la renta máxima no puede superar los 300 euros.



“La renta para poder tener acceso a la ayuda tiene que ser inferior a 3 IPREM, pudiéndose ampliar hasta 5 para el caso de que en la unidad familiar haya personas con discapacidad o haya familias numerosas”, ha apuntado el delegado de la Junta.



La duración máxima de estas ayudas es de 24 meses, a contar desde el 1 de enero de 2022, salvo que la fecha del contrato fuera posterior, en cuyo caso se tomará esa fecha contractual como referencia.



Ayudas arrendamiento por vulnerabilidad sobrevenida y para el reto demográfico



Por otro lado, el delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez ha subrayado que el segundo programa de la Comunidad Autónoma está son ayudas al alquiler destinadas a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida



En este Programa, ha afirmado Sánchez, podrá llegar hasta el 100 por cien de la renta mensual de alquiler dependiendo de las circunstancias concurrentes de vulnerabilidad sobrevenida y seguimiento social de la persona beneficiaria.



La ayuda puede extenderse hasta un periodo de 24 meses y está dirigida a personas que o bien por haber perdido su empleo; encontrarse en un ERTE; o autónomos que hayan visto disminuidos drásticamente sus ingresos; en definitiva, personas y familias que puedan necesitar apoyo puntual para hacer frente a dificultades coyunturales.



Además, ha resaltado que “podrá extenderse hasta 24 meses, a contar desde la fecha de la solicitud o desde el mes en que se materialice la vulnerabilidad económica”, con el condicionante de que lleva adjuntado un informe de los servicios de la Consejería competente en materia de Bienestar Social el que determinará el periodo concreto de la ayuda.



El delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez también ha trasladado que el tercer programa está dirigido a facilitar el acceso a la vivienda a menores de 35 años en municipios de menos de 10.000 habitantes.



Estas subvenciones pueden llegar hasta el 60% de la renta de alquiler que no podrá ser superior a 600 euros en caso del alquiler de una vivienda y 300 en el caso de tener alquilada una habitación.



En el caso de compatibilidad con la ayuda del Bono Alquiler Joven, la ayuda será del 40% de la diferencia entre la renta o precio mensual que deba satisfacer la persona beneficiaria por el alquiler o cesión de su vivienda o habitación habitual y permanente y la cuantía de 250 euros mensuales correspondientes al Bono Alquiler Joven, sin que pueda superar el 75% del importe de la renta.



La duración de la ayuda mensual concedida se extenderá a un plazo máximo de 24 meses.



Estas solicitudes se podrán presentar de forma telemática a través de nuestra página web de Vivienda, en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha y, de manera presencial, en la Delegación provincial de Fomento o en cualquier registro de la Administración.



Bono Alquiler Joven



Finalmente, el representante de la Consejería de Fomento en la provincia albacetense también se ha referido al Bono Joven Alquiler, que cuenta con 8 millones de euros a nivel regional, y con algo más de 3 millones en la provincia de Albacete.



Durante su comparecencia, Julen Sánchez ha subrayado que estas ayudas están destinadas a personas físicas mayores de edad, que tengan 35 años o menos y que sean titulares o estén en condiciones de suscribir un contrato de alquiler en Castilla–La Mancha.



La cuantía de las subvenciones son de 250 euros mensuales, o la cuantía proporcional cuando la duración del contrato fuese inferior al mes, con el límite del importe de la renta.

La suma de las ayudas recibidas por las personas jóvenes que convivan en la vivienda no podrá superar el importe de la renta. De lo contrario, el importe de la ayuda de todas y cada una de las personas beneficiarias será minorado en la proporción correspondiente.



La ayuda se concederá a las personas beneficiarias por el plazo de vigencia del contrato, o en caso de no haberlo concertado, por el indicado en su solicitud, con un máximo de 24 meses, a contar desde el 1 de enero de 2022, siempre que el correspondiente contrato de alquiler o cesión de uso estuviera vigente en esa fecha.



Sobre esta convocatoria, Sánchez ha resaltado que será incompatible con cualquier otra ayuda pública para la misma finalidad que pueda conceder la Administración de la Junta de Comunidades o cualquier otra administración o entidad pública, y serán compatibles con las otorgadas a personas jóvenes beneficiarias de la ayuda al alquiler o cesión de uso para contribuir al reto demográfico, “siempre y cuando la suma no podrá exceder del 75 por ciento del importe de la renta arrendaticia o del precio de la cesión”.







